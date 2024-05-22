BES’te biriken fon 1 trilyon liraya ulaştı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, bireysel emeklilik sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) toplam fon büyüklüğünün 1 trilyon lirayı aştığını belirterek, "Yılsonunda 1.3 trilyon liraya ulaşmayı hedefliyoruz. BES katılımcı sayısı 16.4 milyona ulaştı" dedi. Devlet katkısının 2022'de yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılmasının sisteme katılımı hızlandırdığından bahseden Gülen, şu ifadeleri kullandı: "Toplam fon büyüklüğü 5 ay gibi bir sürede 1 trilyon liranın üstüne gelerek yeni rekorunu gördü. Aynı dönemde katılımcı sayısı da yaklaşık 350 bin kişi arttı." Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, BES'in 1 trilyon liraya ulaşmasının çok önemli bir kilometre taşı olacağını söyledi. Son yıllarda BES'in yoğunlukla tercih edilen tasarruf ve yatırım araçlarından biri haline geldiğini dile getirdi. Çakmak, sistemdeki katılımcıların 1.2 milyonunun 18 yaş altı olduğuna dikkati çekerek, 18 yaş altı katılım imkânıyla yoğunlaşan ilginin, yaz aylarında yürürlüğe girecek kısmi çekiş ve temlik haklarıyla daha da hızlanacağını sözlerine ekledi.