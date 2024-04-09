BES’te rahatlatan devrim: 10 soruda kısmi ödeme

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında devreye alacağı Kısmen Ödeme Uygulaması 1 Temmuz'da başlayacak. Katılımcılar BES hesaplarında biriken devlet katkısı dahil tutarları evlilik, konut alımı ve doğal afet halleri kapsamında başvuruda bulunarak alabilecek. Böylece katılımcılar hayatın önemli aşamalarında karşılaştıkları nakit ihtiyaçlarına sistemden çıkmadan çözüm bulurken, tasarruflarına ara vermemiş ve BES'teki haklarından feragat etmemiş olacak.Birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan kişilere sadece bir başvuru hakkı tanınırken, doğal afet hali hariç daha önce kısmen ödeme alanların, önceki kısmen ödeme tarihinden yeni başvuru tarihine kadar en az 5 yıl geçmiş olması şartı aranacak. İlk defa kısmen ödeme başvurusunda bulunan katılımcılarda ise en az 5 yıl sistemde olma durumuna bakılacak.SEDDK, süre şartının yanı sıra katkı payı ödemeleri için de bazı kriterler belirledi. İşte Kısmen Ödeme Uygulaması'nda merak edilenler...BES'te eğitim, evlilik, konut alımı, eğitim gibi durumlarda sistemden çıkmadan ve haklardan vazgeçmeden hesaplarda biriken tutarların devlet katkısı dahil alabilme hakkı sağlayan uygulama.Katılımcılar birikimlerinin yüzde 50'ye kadar kısmını alabilir. Sözleşmesi bulunan emeklilik şirketleri ile iletişime geçerek başvuruda bulunabilir.Emeklilik şirketleri, kısmen ödeme başvurusunun kabul veya ret sonucunu, formun ulaştığı tarihten itibaren üç iş günü içinde elektronik iletişim araçlarıyla katılımcıya bildirir.Katılımcılar evlilik, konut ve doğal afet için sadece bir kez ödeme alabilir. Doğal afette kısmen ödeme için tarih ve miktar şartına bakılmaz. Kısmen ödeme için ilk başvuru sistemdeki 5. yıldan itibaren ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme gerçekleştirilmesi halinde yapılabilir. Katılımcı evlilik için kısmen ödeme aldıysa, konut için kısmen ödemeyi en az beş yıl sonra ve aylık asgari ücretin en az 5 katı ödeme yaptığı takdirde alabilir. Konut için ödeme alındıysa, evlilik için de aynı şartlar geçerli olur. Birden fazla BES sözleşmesi bulunanlar için bir başvuru hakkı olacak.Konut alımı için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan web tapu ile üretilen doğrulama kodunun bulunduğu tapu belgesi nüshası sunulur. Evlilik hali için e-Devlet sistemi ile üretilen ve üzerinde doğrulama kodu bulunan nüfus kayıt örneği, doğal afet için afetin gerçekleşmesi sonrası SEDDK tarafından duyurulan belge ibraz edilir.Katılımcı istenilen belgeleri başvuru sırasında teslim eder. Başvurusu onaylanıp ödeme alan katılımcılar ödeme aldıktan 2 ay sonrasına kadar konut alındığına ya da evlenildiğine dair belgeleri şirkete ileterek başvuru işlemlerini tamamlamakla yükümlü olur. Evlilik ya da konut alımı başvuru tarihinden önce gerçekleşmişse 2 ay öncesine kadar bu belgeler geçerli olur.Kısmen ödeme tutarları, en geç tüm fon paylarının nakde dönüştüğü günü takip eden ilk iş gününde hesaba yatar.Nakde dönüştürülmüş tutar herhangi bir sebeple 10 iş günü içinde ödenememesi ve kısmen ödemenin gerçekleştirilememesi durumunda başvuru yapılmamış sayılır. Katılımcı durumu bildirerek yeniden başvuru yapabilir.Başvurularda, kısmen ödeme hallerinin oluşmaması veya 2 ay içinde gerekli belgelerin sunulmaması halinde kısmen ödeme hakkı kullanılmış sayılır ve ödenen tutarın yüzde 30'u devlet katkısı hesabından düşülür.Katılımcı BES sözleşmesini, 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde emeklilik, vefat veya maluliyet dışında sonlandırması durumunda, kısmen ödeme kapsamında aldığı devlet katkısı tutarı faiziyle tahsil edilir.