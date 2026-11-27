Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olağan ve olağanüstü fonlardaki tasfiye sürecinde gelinen noktayı açıkladı. Yılmaz, "Olağan fon sürecindeki tüm ödemeler bugün itibarıyla gerçekleşmiş olacak ve olağan fon tasfiye süreci tamamlanacak. Bugün itibarıyla toplam 199.25 milyar lira ödeme gerçekleşmiş olacak" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon krizine ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, 119 fonda yapılan toplam ödemenin 199.25 milyar liraya ulaştığını, 455 bin 758 tekil yatırımcının 444 bin 987'sine (yüzde 97.64) en az bir ödeme yapıldığını açıkladı.

KAMU KAYNAĞI KULLANILMADI

Yılmaz, "401 bin 735 (yüzde 88.15) yatırımcıya net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı ödenmiş olacak. Nakdi olarak 21 bin 723 kişi 1 milyon TL ödeme almıştır. 10 bin 680 tekil yatırımcının net yatırım çıkış tutarı giriş tutarının üzerinde olduğu için geri ödeme süreci dışında tutulmuştur. Bu süreçte tek bir lira kamu kaynağı kullanılmamıştır. Gönüllü iade ve geri kazanım hesaplarına; toplam 45 milyar TL tahsilat sağlanmıştır" diye konuştu. "Herkese 1 milyon TL ödeme diye bir kural yok" diyen Yılmaz, "Kanundan kaynaklanan 1 milyon TL'ye kadar ödeme kuralı var.

Dolayısıyla alacağı 1 milyon TL'nin altında olan, doğal olarak 1 milyon TL'nin altında bir ara ödeme almıştır. 1 milyon TL veya daha fazla alacağı olan, az önce arz ettiğim sayıdaki yatırımcı ise en az 1 milyon TL alacağını almış ve bu aşamada gereği yapılmıştır" ifadelerini kullandı. Yılmaz, "Sadece dokuz fonla ilgili ödeme süreci olağanüstü tasfiye sürecinde devam edecektir. Bunlar da niteliği gereği çok az sayıda yatırımcının olduğu bazı sorunlu fonlardır. Fonlara kaynaklar geri kazanıldıkça veya fondaki gayrimenkuller ve diğer varlıklar likit hale dönüştürüldükçe ödemeler, hak sahiplerine normal tasfiye süreçlerindeki kurallar çerçevesinde payları oranında yapılmaya devam edilecektir" dedi.

ÖRNEKLE AÇIKLADI

Net çıkış tutarı net giriş tutarından büyük olan yatırımcıların tasfiye kapsamında bakiyesi olsa dahi daha önce zaten yatırımından net kâr elde etmiş olduğu için geri ödeme kapsamı dışında tutulduğunu anlatan Yılmaz, şu örneği verdi: "Diyelim ki bir yatırımcı 1 milyon TL yatırdı. Fondaki değeri arttı bu 1 milyon TL'nin, 2 milyon TL'ye çıktı. Bu arada bu yatırımcı 1 milyon TL'sini sistemden çektiyse, yani daha önce girdiği paraya eşit bir rakamı veya fazlasını sistemden çektiyse artık o yatırımcının net yatırım tutarı sıfır kabul ediliyor.

Böyle durumda olan 10 bin 680 tekil yatırımcı var. Yani bunlar net yatırım tutarını alıp çıkmış kişiler. Bunlara herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Çünkü bunlar zaten kanunda öngörülen net yatırım tutarını kendileri sistemden o miktarlarda çıkarak elde etmişlerdir. Net yatırım tutarında da enflasyon farkı hesaplanmamıştır. Net girişler ve çıkışlar üzerinden, Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri üzerinden yapılan hesaplamayla bu ödemeler yapılmıştır." Hedef Portföy'ün toplam 6 adet fonun ödemelerinin bugün ödeneceğini anlatan Yılmaz, "Böylelikle olağan tasfiye kapsamındaki 97 fonda yatırımı bulunan 64 bin 469 yatırımcıya 65.5 milyar TL'si nakdi, 12.6 milyar TL'si ayni olmak üzere toplam 78.1 milyar TL'lik ödeme yapılmış olup, olağan tasfiyeye konu, 97 fonda ödemeler tamamlanacak olup yatırımcılara alacağının tamamı ödenmiş olacak. Bugün itibarıyla olağanüstü tasfiye kapsamındaki 34 fonda yatırımı bulunan 415 bin 955 yatırımcıya 117.55 milyar TL'si nakdi, 3.6 milyar TL'si ayni olmak üzere toplam 121.15 milyar TL'lik ödeme yapılmıştır. Sürece konu 34 fondan 25'inde tüm ödemeler tamamlanmıştıor" diye konuştu.



CEVDET YILMAZ: SEÇİM 2028'DE YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçimlerin 2028'de yapılacağını belirtirken, takvimin bir iki ay öne alınabileceğini söyledi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı için ittifakla bir perspektifleri olduğunu da açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de erken seçimin gündemde olmadığını belirterek, "2028 bütçesini hazırlarken bu hususu Cumhurbaşkanımıza sorduk. 2028'den önce seçim gündeme gelmedi ve buna göre bir hazırlık da yapılmadı. 'Seçim var' diye popülizm yapacak ve bütçeyi bozacak bir yaklaşım AK Parti döneminde hiç olmadı" dedi. TL'nin değerini korumak için çeşitli enstrümanları kullanabileceklerini anlatan Şimşek, "Vatandaşlarımızın TL'de tasarruf etmesi için stopaj oranını düşürmemiz gerekirse düşürürüz. Bunlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapacağız. Maliyeti yönetilebilir olur. Devlet tahvil ve bonolarında çoğu işlem kurumlar vergisine tabi. Bireylerin elindeki meblağ sınırlı olduğu için mevduat ve fonlara ilgi gösterdiler. TL'de tasarruflarını tutanların bu dezenformasyon sürecinde makul bir getiri elde etmesini gözeteceğiz" diye konuştu. Yatırımcılardan alınan stopajlardan yararlanıp yararlanılmayacağına ilişkin soruları da yanıtlayan Şimşek, "Şu anda tasfiye kapsamında 131 tane fon var. Bunların 112 tanesi hisse senedi yoğun fonlar. Burada stopaj zaten sıfır. Sadece 19 tane, ağırlıklı olarak para piyasası fonundan kesinti yapıldı. İade nedenleri vardır. Hiçbir şekilde 19 fondan kesilen stopaj tasfiye nedenlerine uymuyor, bu söz konusu değil" yanıtını verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yurtdışına giden paraların iadesine ilişkin yapılan girişimleri anlatırken, Destek Finans'ın sahibi Altunç Kumova'nın BAE'deki 6.5 milyarlık parasıyla ilgili de görüşmeler yapıldığını bildirdi. Gürlek, paraların iade hesabına yatırılmasının cezai işlemden kurtarmayacağını da vurguladı.

GÖNÜLLÜ İADE 45.36 MİLYAR TL

ADALET Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmalarında toplam 638 şüpheli bulunduğunu belirtirken, "Şüphelilerden 138'i tutuklu. 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 49 şüpheli hakkında ise yakalama kararı var. Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulmuş bank hesapları bloke edilmiştir. Yurtdışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 13 milyar TL'ye tekabül eden para dondurulmuş, bu paranın iadesi için gerekli olan adli istinabe ve karşılıklı adli iş birliği işlemler çerçevesinde Adalet Bakanlığı'nca gerekli adımlar atılmıştır. Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında bugün itibarıyla 95 kişiden 45.36 milyar Türk Lirası'na tahsil edilmiştir. İlgili tüm kurumlarımızla bu süreci cerrahi titizlikle ele alıyor, devletimiz işinin başındadır. Milletine hesap vermekten asla gocunmaz. Açık ve net bir şekilde şunu ifade ediyorum. Gelinen aşamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan fon soruşturmasında ana omurga tamamlanmıştır. Elbette sermaye piyasası kurulu tarafından yapılan suç duyuruları ve yeni itirafçı beyanlarıyla yeni isimlerin ortaya çıkması sonucunda soruşturma derinleştirilecektir. Ancak şu an itibarıyla bir yandan da iddianame yazım aşamasına gelinmiştir. Bir an önce bu şüphel-i lerin, vurguncuların mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacağız. Biz manipülasyon yapan vurguncuyla iyi niyetli yatırımcıyı kesinlikle ayırmak için bu süreçte hassasiyet güdüyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör