Beyoğlu’nda PKK destekçilerinden AK Partili Başkan’a alçak saldırı!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde PKK destekçilerinden çirkin saldırı... Okmeydanı'nda 7'li koalisyon ortağı HDP sempatizanı grup Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız'ın önünü kesti.
Başkan Yıldız'ın elini tutup terör örgütü PKK'nın işaretini yapan grup "Burada konuşturma yaptırmayız" dedi. Saldırganlar Türk bayrağı taşıyan kadınların üzerlerine de yürüyüp küfürler etti.
"BURADA KONUŞTURMAYIZ!"
Haydar Ali Yildız'ın elini tutan ve terör örgütü PKK'nın zafer işaretini yapan grup "Burada konuşturma yaptırmayız" diyerek taşkınlık çıkardı.
Saldırganlar ellerinde Türk bayrağı taşıyan kadınlara da saldırdı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşinin, Okmeydanı'nda halk evinin olduğu bölgede bir grup tarafından önü kesildi.— Sabah (@sabah) May 17, 2023
PKK işareti yapan grup "burada konuşturma yaptırmayız" diyerek Türk bayrağı taşıyan kadınların üzerlerine yürüyüp küfürler etti. pic.twitter.com/6MSkC2CfIc
Yaşlı bir kadına ağza alınmayacak küfürler ederek hakaret etti. Terör destekçisi kişiler hakkında inceleme başlatıldı.
BAŞKAN YILDIZ'DAN AÇIKLAMA!
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu. Yıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bugün Okmeydanı'nda maalesef tatsız bir olay yaşadık. "Bayrağı elden bırakma" türküsüyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşekkürlerini mahalle mahalle yaptığımız sevgi yürüyüşümüzde komşularımıza iletiyoruz. Seçim kampanyası süresince tam bir demokrasi şöleni yaşadığımız Beyoğlumuz'da bugün marjinal gruplar terör örgütünün zafer işaretini yaparak bize fiili saldırıda bulunmaya çalıştılar. Daha fazlası, elinde Türk bayrağı olan kadınlarımıza saldırdılar, yaşlı bir teyzemize ağza alınmayacak küfürler savurdular.
Muhalif seçmeni elleriyle yaptıkları yapmacık kalplerle kandıran, sevgi kazanacak diyerek algı yapan ama seçim gecesi tüm ülkenin önünde tiyatro oynayarak gerçeği saklayan iki büyükşehir başkanı; bu sevgisizlik, bu hazımsızlık, bu gerilim sizin eseriniz. Sizin samimiyetsiz sevginize, yapmacık kalplerinize en güzel cevabı milletimiz verdi. Vatanını, bayrağını, devletini sakladığı tertemiz yüreklerini Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha yuva yaptı, yurt yaptı. 28 Mayıs'ta bayrak kazanacak, vatan kazanacak, milletimiz kazanacak.