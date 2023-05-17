Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Beyoğlu'nda PKK destekçilerinden AK Partili Başkan'a alçak saldırı!
Giriş Tarihi: 17.5.2023 21:34 Son Güncelleme: 17.5.2023 22:22

Beyoğlu'nda PKK destekçilerinden AK Partili Başkan'a alçak saldırı!

İstanbul Beyoğlu'nda 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'liler Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız’ın önünü kesti. Başkan Yıldız’ın elini tutup terör örgütü PKK’nın işaretini yapan grup “Burada konuşturma yaptırmayız” dedi. Saldırganlar Türk bayrağı taşıyan kadınların üzerlerine de yürüyüp küfürler etti.

Beyoğlu’nda PKK destekçilerinden AK Partili Başkan’a alçak saldırı!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde PKK destekçilerinden çirkin saldırı... Okmeydanı'nda 7'li koalisyon ortağı HDP sempatizanı grup Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız'ın önünü kesti.

Başkan Yıldız'ın elini tutup terör örgütü PKK'nın işaretini yapan grup "Burada konuşturma yaptırmayız" dedi. Saldırganlar Türk bayrağı taşıyan kadınların üzerlerine de yürüyüp küfürler etti.

SEÇİM ÇALIŞMALARINA TERÖR SEMPATİZANLARINDAN ENGEL!

Beyoğlu Belediye başkanı Haydar Ali Yildiz Seçim çalışmaları kapsamında gezdiği, halk evinin olduğu bölgede, Okmeydanı'nda, PKK sempatizanı grubun engellemesi ile karşılaştı.

"BURADA KONUŞTURMAYIZ!"

Haydar Ali Yildız'ın elini tutan ve terör örgütü PKK'nın zafer işaretini yapan grup "Burada konuşturma yaptırmayız" diyerek taşkınlık çıkardı.

Saldırganlar ellerinde Türk bayrağı taşıyan kadınlara da saldırdı.

Yaşlı bir kadına ağza alınmayacak küfürler ederek hakaret etti. Terör destekçisi kişiler hakkında inceleme başlatıldı.

BAŞKAN YILDIZ'DAN AÇIKLAMA!

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu. Yıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bugün Okmeydanı'nda maalesef tatsız bir olay yaşadık. "Bayrağı elden bırakma" türküsüyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşekkürlerini mahalle mahalle yaptığımız sevgi yürüyüşümüzde komşularımıza iletiyoruz. Seçim kampanyası süresince tam bir demokrasi şöleni yaşadığımız Beyoğlumuz'da bugün marjinal gruplar terör örgütünün zafer işaretini yaparak bize fiili saldırıda bulunmaya çalıştılar. Daha fazlası, elinde Türk bayrağı olan kadınlarımıza saldırdılar, yaşlı bir teyzemize ağza alınmayacak küfürler savurdular.

Muhalif seçmeni elleriyle yaptıkları yapmacık kalplerle kandıran, sevgi kazanacak diyerek algı yapan ama seçim gecesi tüm ülkenin önünde tiyatro oynayarak gerçeği saklayan iki büyükşehir başkanı; bu sevgisizlik, bu hazımsızlık, bu gerilim sizin eseriniz. Sizin samimiyetsiz sevginize, yapmacık kalplerinize en güzel cevabı milletimiz verdi. Vatanını, bayrağını, devletini sakladığı tertemiz yüreklerini Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha yuva yaptı, yurt yaptı. 28 Mayıs'ta bayrak kazanacak, vatan kazanacak, milletimiz kazanacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beyoğlu'nda PKK destekçilerinden AK Partili Başkan'a alçak saldırı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA