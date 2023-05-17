Beyoğlu’nda PKK destekçilerinden AK Partili Başkan’a alçak saldırı!

Muhalif seçmeni elleriyle yaptıkları yapmacık kalplerle kandıran, sevgi kazanacak diyerek algı yapan ama seçim gecesi tüm ülkenin önünde tiyatro oynayarak gerçeği saklayan iki büyükşehir başkanı; bu sevgisizlik, bu hazımsızlık, bu gerilim sizin eseriniz. Sizin samimiyetsiz sevginize, yapmacık kalplerinize en güzel cevabı milletimiz verdi. Vatanını, bayrağını, devletini sakladığı tertemiz yüreklerini Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha yuva yaptı, yurt yaptı. 28 Mayıs'ta bayrak kazanacak, vatan kazanacak, milletimiz kazanacak.