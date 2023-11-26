Bilişimde işbirliği için kritik imza

TÜRK-Rus Karma Ekonomik Komisyonu Ankara'da 18'inci toplantısını yaparken, Antalya'da da iki ülkenin bilişim sektörü temsilcileri bir araya geldi. Türkiye Bilişim Derneği ile Rusya Federasyonu Yazılım Geliştiricileri Derneği (Russoft) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün imza töreninde konuşan TBD Başkanı Rahmi Aktepe, "Her ne kadar biz yerli ve milliliğin altını kalın çizgilerle çizsek de bu sektörün bir işbirliğine ihtiyacı olduğunun bilincindeyiz. Bu vesileyle, sadece Rusya ile değil, dünyadaki tüm ülkelerle işbirliğine çok önem veriyoruz" dedi.Russoft Türkiye Temsilcisi Ivan Starodubtsev ise, "Rusya-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu'nda bir çalışma grubu oluşturmanın temelini atacağız. Sonrasında aynı masada oturarak karşılıklı olarak işbirliklerini konuşacağız. Bu protokol iki ülkenin de menfaati için çok önemli. Rusya olarak biz Türkiye'yi pazar ülke olarak değil partner ülke olarak görüyoruz. Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere de girmeyi planlıyoruz. Russoft olarak Rus şirketlere Türkiye'de yatırım yaparken yardımcı olacağımız gibi, Türk şirketlere de TBD aracılığıyla Rusya'da yardımcı olarak kapılarımızı Türk şirketlere açmak istiyoruz" dedi. Starodubtsev, KKTC'nin bilişim adasına dönüştürülmesi projesiyle de ilgilendiklerini belirterek, bu konuyla da Rus şirketlerinin girişimde bulunacağını ifade etti.