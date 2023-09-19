Bina yapılırken endişe etmeye son

2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP), ilk defa bina tamamlama sigortası girdi. Sigortacılar denetim rolü üstlenecek, inşaatın tamamlanmaması durumunda tüketiciye konut bedelini ödeyecek. Hayatımıza 2015 yılında giren fakat o günden bugüne kadar hak ettiği ilgiyi görmeyen Bina Tamamlama Sigortası özellikle 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük deprem felaketinden sonra daha önemli hale geldi.Binalarını yenilemek isteyenler mağdur olmaktan korkarken, Türkiye'de geçmiş dönemde özellikle firma ve müteahhit kaynaklı yaşanan sorunlar da son bulacak. Bina tamamlama sigortası özellikle konut sektöründe yaşanması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçen bir sigorta olarak dikkat çekiyor. Kefalet sigortasının bir türü olan bina tamamlama sigortası, tüketicinin halk arasında maketten konut satışı olarak da bilinen, ön ödemeli konut satışı yoluyla edindiği ev için, geliştirici firmaya anahtar tesliminden önce yaptığı ödemeleri teminat altına alan bir garanti sözleşmesi olarak da tanımlanıyor. Örneğin, inşaat firmalarının, yasal sorumlulukları olan bir teminata, banka kredilerini tüketmeden ve teminat mektubu almadan ulaşma imkânı sağlıyor. Sigorta şirketi, inşaat firmasını denetliyor ve idari, teknik ve finansal risk denetimi yapıyor. Tüketicinin ise birikimleri teminat altına alınmış oluyor. Proje sahibinin iflası veya projenin zamanında tamamlanamaması durumunda sigorta devreye giriyor. Binanın tamamlanmasını veya birikimlerin geri alınmasını sağlıyor. Bu sigorta sayesinde inşaatın, başlamasından bitimine kadar geçen süre içinde sigorta şirketleri denetim görevini de üstlenmiş oluyor. İnşaat süresi içinde inşaat şirketinin iflas etmesi ya da sözleşmede belirtilen sürenin üzerinden 12 ay geçmesine rağmen halen konutları teslim edememesi durumunda, devreye sigorta giriyor. Sigorta şirketi, tüketicinin konut için o tarihe kadar ödediği peşinat ve taksitler dâhil tüm bedeli tüketiciye yasal faiziyle ödüyor. Sigorta şirketi inşaatı bitirip konutu teslim de edebilecek. Sigorta şirketi, inşaat şirketinin mali yapısını inceleyerek karar verecek. Riskli görülen projelere ya sigorta yapılmayacak ya da ek teminat istenecek.Yapı ve sigorta kavramları birbirinden ayrı tutulamayacak iki kavram. Bina tamamlama sigortası hem depreme dayanıklı konut yapımında hem de kentsel dönüşümde kritik öneme sahip. Bina tamamlama sigortası ile sigorta şirketi, sigortalayacağı inşaat şirketinin mali yapısını, tecrübelerini inceleyecek.MÜTEAHHITLER, kat karşılığı konut yaptıracak arsa veya bina sahipleri bu sigortayı yaptırabiliyor. Ön ödemeli konut veya devre tatil satışlarında proje yüklenicisi tarafından projenin tamamı için de bina tamamlama sigortası yapılabiliyor. Konut alıcısı ve yatırımcıları ile arsa sahiplerine uzmanlık gerektiren mali, finansal ve teknik analiz konularıyla hiç uğraşmadan finansal ve teknik yeterliliği bir sigorta şirketince onaylanmış, müteahhit ya da satıcıyı seçme şansı veriyor. Sigorta şirketi düzenlediği poliçe ile satıcıya genel bir teminat limiti tahsis ediyor.