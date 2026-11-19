Saint-Gobain Sürdürülebilir İnşaat Gözlemevi tarafından Antalya'da düzenlenen Sustainable Construction Talks etkinliğinde, iklim değişikliğine karşı dayanıklı yapıların oluşturulması ve enerji verimliliği yatırımları ele alındı. COP31 kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, binaların deprem ve iklim risklerine karşı güçlendirilmesi, karbon emisyonlarının azaltılması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi gerektiği vurgulandı.

Saint-Gobain Türkiye CEO'su Murat Savcı, Türkiye'de tüketilen enerjinin yaklaşık üçte birinin binalarda kullanıldığını, bu enerjinin yüzde 80'inin ise ısıtma ve soğutmaya harcandığını belirtti. Enerji tasarrufunun enerji bağımlılığının azaltılması açısından da kritik olduğunu ifade eden Savcı, 2035'e kadar mevcut binaların enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 25 azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

800 MİLYON TONLUK KARBON

Saint-Gobain'in yalıtım ve yapı malzemeleriyle enerji verimliliğine katkı sağladığını belirten Savcı, şirketin Türkiye'deki iştiraki İzocam'ın 60 yıldır ürettiği ürünlerle bugüne kadar 800 milyon tondan fazla karbondioksit salımının önlenmesine katkı sunduğunu kaydetti. UNEP İklim Eylemi Küresel Savunuculuk ve İletişim Lideri Sophie Loran, modern bina yönetmeliklerine yatırılan her 1 doların gelecekte oluşabilecek kayıpların önlenmesiyle yaklaşık 11 dolarlık fayda sağlayabildiğini aktardı.