Binlerce vatandaşın elektrik borcu siliniyor

TBMM Genel Kurulu, binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren Torba Yasa'yı kabul etti. Özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ'a devredilmiş alacaklarından, asıl alacak tutarı 2 bin lirayı kadar olan, ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacaklardan vazgeçilecek. Bu düzenlemeden yaklaşık 55 bin kişi yararlanacak. Vazgeçilecek alacak tutarı ise 624 milyon lira. Böylece bu kapsamada giren dosyalarda yasal süreçler de durmuş olacak. Bu kapsam dışında kalan Ekim 2021 tarihinden önce ödenmemiş ve yapılandırılmamış TEDAŞ alacaklarına ise yapılandırma olanağı sağlanacak. Böylece borçların taksitle ödenmesinin de önü açılmış olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edilecek. Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve TCDD'ye ait bazı limanların özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az sözleşme süreleri, 49 yıla kadar uzatılacak.