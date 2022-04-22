Binomo hakkında yanlış bilinen 5 efsane!

Hızlı işlem platformu Binomo, dünyada 100'ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren bir finans platformu. Türkiye de Binomo'nun hizmet verdiği ülkeler arasında yer alıyor. Fakat gerek sosyal medyada, gerek forumlarda, gerekse sözlüklerde Binomo hakkında yanlış bilgiler bulunuyor. İşte bu yazıda artık dijital efsane haline gelmiş bu söylentileri çürüteceğiz!

Binomo dolandırıcıdır!

Yeni nesil ticaret platformlarının en çok karşılaştığı sorunlardan biri dolandırıcı nitelendirmesi oluyor. Özetleyecek olursak: Binomo dolandırıcı bir şirket değildir. Binomo, Uluslararası Finans Komisyonu tarafından denetleniyor. Mayıs 2018'den bu yana komisyonun "A" sınıfı kategorisinde hizmet sunuyor. Dünyanın önde gelen finans sertifika programlarından biri olan Verify My Trade'den birçok kalite ve güvenlik sertifikası almıştır. Binomo'nun regülasyon detayları ve sertifikaları için buraya tıklayabilirsiniz. Unutmayın ki Binomo bir oyun alanı değil bir ticaret platformudur.

Binomo'da işlem yapmak için profesyonel olmak gerekir

Bir konuda uzman olmanın yolu o yola adım atmaktan geçer. Bir yola adım atmak için ise rotamız hakkında temel bilgilere sahip olmamız yeterlidir. Bu yüzden Binomo'da işlem yapmak için uzman bir trader, deneyimli bir finans uzmanı olmanıza gerek yoktur. Binomo'nun arayüz kolaylığı sizi işlemlerinizi yaparken yönlendirecek ve destekleyici uygulamalarla platforma adapte olmanızı sağlayacaktır. Elbette hiçbir finansal strateji size yüzde 100 kazanmayı vaadetmez. Fakat temel ölçüde bilgiye sahip olmanız Binomo kullanırken size yeterli olacaktır. Ayrıca Demo hesaba sahip olan Binomo kullanıcıları dahil herkes "Günlük Ücretsiz Turnuva" etkinliklerine katılarak deneyim kazanabilir. Platform hakkında tüm sorularınıza ise SSS bölümünden ulaşabilirsiniz.

Binomo'da yalnızca "büyük" meblağlarla işlem yapılabilir

Bir diğer Binomo efsanesi ve belki de en efsanesi işte bu. Binomo'da işlem yapmak için tahmin edildiği gibi büyük tutarlar yatırılması gerekmez. Binomo hesabınıza 120 TL ve üstünde tüm tutarlarda yatırım yükleyebilirsiniz. 12 TL üstündeki tüm tutarlarda işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca depozit işlemleri için 120 TL ve üstü tüm işlemler onaylanır. Peki ya nasıl yatırma işlemi gerçekleştireceğiz? sorusunun yanıtı ise Türkiye'deki kullanıcılar için çok kolay ve güvenli. Binomo'ya MasterCard, VISA, Jeton Wallet, Payfix gibi global entegrasyonlu tüm hesaplarınızdan ve Türkiye'nin önde gelen cüzdanlarından Papara üzerinden yatırım gerçekleştirebilirsiniz.

Binomo'dan para çekemezsiniz

Başlangıçta hatırlatmak gerekir ki Binomo, yatırımcılara ekstra gelir sağlama fırsatı veren güvenli bir platformdur. Kayıt aşamasından yatırım aşamasına, işlem aşamasından yatırımınızı çekme aşamasına kadar tüm süreçlerde güvenli şekilde taleplerinize hızlıca yanıt alabilirsiniz. Binomo hesabınızdaki yatırımınızı güvenlik sebebiyle onayladığınız hesaplarınıza aktarabilirsiniz. Binomo hesabınızda yer alan tüm tutarı çekebileceğiniz gibi onay verdiğiniz tutarda bir çekim tutarı belirleyebilirsiniz. Yatırımlarınızı çekme talebinizi gerçekleştirdikten sonra çekilecek hesaba bağlı olarak birkaç dakika ile üç günlük süreç içerisinde yatırımlarınız hesabınıza aktarılacaktır. Çekme işleminin tamamlanmasını seçeceğiniz hesap yöntemi belirleyecektir. Para yatırma işlemi yaptığınız tüm hesaplara para çekimi sağlayabilirsiniz.

Binomo'da işlemlerinizi yalnızca web tarayıcısında yapabilirsiniz

Binomo çok yönlü işlem imkanı sunan bir finans platformudur. Günümüzde mobil uygulamalar her yerde her zaman işlem gerçekleştirme imkanı sunuyor. Kafede otururken, yoldayken, iş yerindeyken veya evdeyken dilediğiniz yerde işlem yapmak yatırımlarınızı takibi açısından önemlidir. Binomo, hem masaüstü cihazlarda hem de mobil cihazlarda işlem yapma fırsatı sunar. Google Play Store ve App Store olmak üzere hem Android hem de IOS kullanıcılarına mobil uygulama üzerinden işlemlerinizi sürdürebilirsiniz. Google Play Store'da indirme sorunu yaşamanız durumunda Binomo'nun Android APK'sını Binomo web sitesinden indirebilirsiniz. Masaüstü sürümünde ise yine tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Efsanelerden arınmış Binomo dünyasına hoş geldiniz!

Sizlere bu içerikte Binomo ile ilgili 5 dijital efsaneyi açıkladık. Binomo dünyada 100'ün üzerinde ülkede yüzbinlerce kullanıcıya güvenli işlem hizmeti veriyor. Sunduğu imkanlarla, Demo hesapları ve Günlük Turnuvalar ile platformu daha iyi deneyimlemenizi sağlıyor. Uluslararası Finans Komisyonu tarafından denetlenen Binomo, Verify My Trade sertifikalayla tüm işlemlerde tüm kullanıcılara güvenli işlemler sunuyor. Herhangi bir yatırım miktarına odaklanmayan Binomo'da 1 dolardan milyon dolarlık yatırımlara kadar her koşuldaki tutarlarda işlemlerinizi yönetebilirsiniz. Mastercard ve VISA entegrasyonlu hesaplarınız başta olmak üzere dijital cüzdanlarınız Payfix, Papara ve Jeton Wallet gibi hesaplarınız üzerinden hem para yatırma hem de para çekme işlemi sağlayabilirsiniz. Tüm bu işlemler olabilecek en hızlı şekilde hesaplarınıza aktarılır. Mobil ve masaüstü olmak üzere dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman güvenle ve hızla Binomo yatırımlarınızı yönetebilirsiniz. Google Play Store ve App Store üzerinden indirebildiğiniz Binomo uygulamasıyla birlikte masaüstü versiyonunda işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Finansal işlemler daima risk barındırır. Binomo'da da gerçekleştirdiğiniz yatırımlar stratejik açıdan risk oluşturabilir. Bunu en aza indirmek adına temel finans eğitimi, yatırımcı davranışları eğitimi, ileri düzey yatırım eğitimi, finansal araçlara ilişkin eğitimler gibi Binomo'da yapacağınız yatırımları daha iyi yönetebileceğiniz eğitimleri almanızı da mutlaka öneriyoruz.

Siz de güvenli ve hızlı işlemlerinizi Binomo'da yapmak için web sitemizi veya mobil uygulamalarımızı ziyaret ederek Binomo'nun efsanelerden arınmış dünyasına katılabilirsiniz.