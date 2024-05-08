BioNTech 315 milyon euro zarar etti

Korona virüs salgını ile mücadele sırasında geliştirdikleri aşı dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech, 2024 yılının ilk çeyreğinde 315,1 milyon euro net zarar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 502 milyon euro kar eden firmanın yılın ilk üç ayında elde ettiği toplam gelir 187,6 milyon euro oldu. Küresel düzeyde Covid-19 aşısına olan ilginin azalmasıyla birlikte gelirlerinde büyük düşüş kaydeden şirketin 2023 yılının aynı döneminde ise toplam geliri 1,27 milyar euro olarak kaydedilmişti.

Şirket tarafından yayınlanan finansal rapora göre 2023 yılının ilk çeyreğinde hisse başına 2,05 euro net kar açıklayan şirket, bu yıl ilk çeyrekte hisse başına 1,31 euro zarar etti. Covid-19 aşısı satışlarının düşüşüyle birlikte satış giderlerinde de azalma kaydeden şirketin 2023'ün ilk çeyreğinde 96 milyon euro olan satış giderleri, bu yılın ilk çeyreğinde 59,1 milyon euro seviyesine düştü. Şirketin 2023 yılının ilk çeyreğinde 334 milyon euro olan AR-GE giderleri ise şirketin yenilik ve araştırmaya yatırımlarını yansıtır şekilde bu yılın aynı döneminde 507,5 milyon euro seviyesine yükseldi.