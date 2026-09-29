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Giriş Tarihi: 29.09.2026 14:54 Son Güncelleme: 29.09.2026 14:55

BiP’ten iPhone için bir yenilik daha: Liquid Glass deneyimi

BiP, iPhone için Liquid Glass tasarım diline uyumlu arayüzünü kullanıma sundu. Cam efekti veren saydam tasarım; ekranın alt ve üst menüleri, arama kutuları ve klavyede daha akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. BiP uygulaması, Liquid Glass tasarımına geçen ilk yerli uygulamalardan da biri oldu.

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BiP’ten iPhone için bir yenilik daha: Liquid Glass deneyimi
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Türkiye'nin yerli mesajlaşma uygulaması BiP'te kullanıcı deneyimini geliştiren yenilikler art arda geliyor. BiP'in Liquid Glass tasarım diline uyumlu olarak geliştirdiği cam efektli saydam yeni arayüzü, iPhone için kullanıma sunuldu.

iPhone kullanıcıları için daha akıcı bir deneyim vadeden bu yeni arayüz, ekranın üst ve alt menülerinde ve bir içeriğe basılı tutulduğunda açılan ya da kaydırarak yapılan işlemlerde görülüyor. Klavye ve arama kutuları da Liquid Glass tasarımı ile daha saydam bir görünüm kazanıyor.

Liquid Glass dönüşümü kademeli olarak devam edecek

Kullanıcı deneyimini sürekli geliştiren BiP, Türkiye'de Liquid Glass dönüşümünü başlatan ilk yerli markalardan da biri oldu. Bu yeni arayüz, BiP'in iPhone uygulamasındaki yeni tasarım yaklaşımının ilk adımı. Sonraki sürümlerde uygulamanın diğer ekran ve bileşenleri de kademeli olarak Liquid Glass tasarımına uyarlanacak.

Hem iOS hem de Android cihazlara ücretsiz olarak indirilen BiP, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Pass abonelerinin internet kotasından da harcamıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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