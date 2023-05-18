Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı kapsamında bir ayda 100 binden fazla gence staj imkânı sağlandı. Ofisten yapılan açıklamaya göre, Ulusal Staj Programı'nda 407 bin 319 öğrencinin yer aldığı stajyer havuzu 13 Nisan itibarıyla işverenlerin erişimine açıldı. Bu yıl için 150 bini kamuda, 150 bini özel sektörde olmak üzere 300 bin gence staj imkânı sunulmasını hedefleyen program kapsamında, ilk bir ayda 200 binin üzerinde staj teklifi gönderildi. Teklifleri kabul eden 100 binden fazla genç staj yapacağı kurumu kesinleştirdi. 81 ilde teşkilatlarıyla faaliyet gösteren kurumlar, ülkedeki tüm üniversitelerden 432 farklı bölümdeki öğrenciye istedikleri ilde staj imkânı sağladı. Ulusal Staj Programı, işverenlerin teklif gönderebilmesi için 2023 yılı sonuna kadar erişime açık kalacak. Programda yer alan kamu ve özel sektörden 6 binin üzerinde işveren ise staj tekliflerini hızla göndermeye devam ediyor.