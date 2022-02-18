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Giriş Tarihi: 18.2.2022 10:46

'Bir çizik de sen at' ile gıda fiyatlarına güncelleme

ANKARA
’Bir çizik de sen at’ ile gıda fiyatlarına güncelleme

Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi sonrası birçok temel gıda ürününde de indirime gidilmeye başlandı. E-ticaret sektörü, "Bir çizik de sen at" hareketiyle internetten satılan gıda ürünlerinde de fiyatların geri çekilmesini sağladı. PTT iştirak şirketi PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, 'Bir çizik de sen at' hareketi başlatarak tüm gıda ürünü satan firmalara eski ürünlerinin üzerini çizerek indirimli fiyatlarla güncellemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi sonrası e-ticaret sektörü de hareketlendi. Salça, ayçiçeği yağı, makarna, baharat, un, pirinç, bulgur, şeker gibi birçok temel gıda ürününde indirim yapılmaya başlandı. PTT iştirak şirketi PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "14 Şubat itibariyla satıcılarımızın yeni karara uymaya başladığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu durumun daha belirgin bir şekilde artmasını bekliyoruz. Biz de gereken çağrıyı yaparak tüm gıda satan tedarikçilerimizin fiyatlarda güncelleme yapmasını istiyoruz" dedi.


TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ÖNCÜ OLDU

Temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminin yansımalarına ilişkin detay veren Çevikoğlu, "Paydaşlarımız arasında yer alan Tarım Kredi Kooperatiflerinin bu konuda öncü olduğunu görüyoruz. Fiyatlarda ciddi oranda bir rahatlama görülüyor. Haberi olmayanların da olması için bilgilendirmeleri de yapıyoruz. Halkımızın daha ucuza gıda ürünlerine ulaşması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.


SADECE KDV DEĞİL, EKSTRA İNDİRİMLER BEKLİYORUZ

KDV indiriminin dışında ekstra indirimler yapanların bu dönemde öne çıkacağını belirten Çevikoğlu, "Sadece KDV indirimini beklememek gerekiyor. Satış yapan KOBİ'lerimiz, firmalarımız ekstra indirimler yaparlarsa bu dönemden karlı çıkarlar. Bizler de yeni dönemde halkımızı rahatlatan adımlar atan bu firmaları komisyon ve kargo gibi çeşitli yollarla destekleme düşüncesindeyiz. 'Bir çizik de sen at' hareketi başlatarak tüm gıda ürünü satan firmalara eski ürünlerinin üzerini çizerek indirimli fiyatlarla güncellemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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'Bir çizik de sen at' ile gıda fiyatlarına güncelleme
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