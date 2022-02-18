’Bir çizik de sen at’ ile gıda fiyatlarına güncelleme

KDV indiriminin dışında ekstra indirimler yapanların bu dönemde öne çıkacağını belirten Çevikoğlu, "Sadece KDV indirimini beklememek gerekiyor. Satış yapan KOBİ'lerimiz, firmalarımız ekstra indirimler yaparlarsa bu dönemden karlı çıkarlar. Bizler de yeni dönemde halkımızı rahatlatan adımlar atan bu firmaları komisyon ve kargo gibi çeşitli yollarla destekleme düşüncesindeyiz. 'Bir çizik de sen at' hareketi başlatarak tüm gıda ürünü satan firmalara eski ürünlerinin üzerini çizerek indirimli fiyatlarla güncellemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.