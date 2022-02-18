’Bir çizik de sen at’ ile gıda fiyatlarına güncelleme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatıyla temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi sonrası e-ticaret
sektörü de hareketlendi. Salça, ayçiçeği yağı, makarna, baharat, un, pirinç, bulgur, şeker gibi birçok temel gıda ürününde indirim yapılmaya başlandı. PTT iştirak şirketi PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "14 Şubat itibariyla satıcılarımızın yeni karara uymaya başladığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu durumun daha belirgin bir şekilde artmasını bekliyoruz. Biz de gereken çağrıyı yaparak tüm gıda satan tedarikçilerimizin fiyatlarda güncelleme yapmasını istiyoruz" dedi.