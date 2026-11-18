KEBO'nun hikâyesi, 30 yıl önce Antakya'da başladı. Hatay'ın zengin gastronomi kültüründen beslenen marka, kendine özgü tavuk döner lezzetiyle bugün Türkiye genelinde 70'in üzerinde şubeye ulaştı. 6 Şubat depremlerinde büyük kayıplar yaşayan KEBO, yeniden üretmeye ve istihdam yaratmaya devam ediyor. Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda finalist olan markanın kurucusu Çiğdem Kıral, girişimcilik yolculuğunu, deprem sonrası yaşananları ve kadın girişimciliğinin geleceğini SABAH'a anlattı.

KEBO'nun kuruluş hikâyesi nasıl başladı?

KEBO, bir hayalden önce zorunluluktan doğan ve zamanla büyük bir hayale dönüşen bir marka hikâyesi. Annemin evlenebilmemiz için tek şartı Antakya'da bir iş kurmamızdı. Biz de kendi şehrimizde bir iş yapmaya karar verdik. Antakya'nın zengin gastronomi kültüründen ve kendi damak tadımızdan yola çıkarak bize özgü bir formülle ilk adımımızı attık. Başlangıçta bir zorunluluk olsa da KEBO'nun bir marka olacağına inanıyorduk. Bugün ulaştığımız ölçeği o gün hayal edemesek de güçlü bir marka olacağına dair inancımız vardı. Annemin bizi Antakya'da tutmak için koyduğu şart, bizi Türkiye'nin dört bir yanına taşıyan bu markanın doğuşuna vesile oldu.

Antakya'nın gastronomi kültürünü tavuk döner gibi çok bilinen bir ürüne nasıl taşıdınız?

Antakya, farklı medeniyetlerin ve kültürlerin aynı sofrada buluştuğu, zengin baharatları ve aromalarıyla özel bir gastronomi şehri. Biz de bu kültürden beslenerek alışılmış bir ürüne farklı bir kimlik kazandırmak istedik. Kendi damak tadımıza göre seçtiğimiz baharatlarla marine ettiğimiz tavuklarımız ve özel soslarımız KEBO'nun imza lezzetini oluşturdu. Amacımız yalnızca iyi bir döner yapmak değil, ilk lokmada kendini belli eden, hafızalarda yer eden bir tat yaratmaktı. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde kullanılan "Hatay soslu döner" ve "Hatay döneri" gibi ifadelerin yaygınlaşmasında KEBO'nun yarattığı lezzetin önemli bir payı olduğunu düşünüyorum.

Yerel bir işletmeden ulusal markaya dönüşümde en önemli eşik neydi?

En kritik eşik, kişilere bağlı bir işletme modelinden güçlü sistemleri ve standartları olan kurumsal bir yapıya geçmekti. Bir markayı büyütmek için yalnızca iyi bir ürün yeterli değil. O ürünü her noktada aynı kaliteyle sunabilecek bir sistem kurmanız gerekiyor. Üretim altyapımıza, tedarik zincirimize, operasyonel süreçlerimize ve insan kaynağımıza yatırım yaptık. 2015 yılında ilk şehir dışı operasyonumuzu Ankara'da gerçekleştirdik. Bugün Türkiye genelinde 70'in üzerinde fiziksel şubemiz var. Önümüzdeki dönemde Türkiye'deki varlığımızı güçlendirirken uluslararası pazarlara da açılmayı hedefliyoruz.

Franchise sistemi büyümeyi zorlaştırıyor mu?

Franchise doğru yönetildiğinde güçlü bir büyüme modeli. Ancak kontrolsüz büyüme marka değerine zarar verebilir. Bu nedenle doğru yatırımcı seçimi, personel eğitimi, ürün standartları ve düzenli denetim süreçlerine önem veriyoruz. Merkezi üretim altyapımız ve tedarik zincirimizle farklı şehirlerde aynı lezzeti korumaya çalışıyoruz. Ayrıca mutfak operasyonlarımızı bize özel geliştirilen yapay zekâ destekli bir programla takip ediyoruz. Hızlı büyümek önemli ama büyürken kaliteden ve değerlerden ödün vermemek gerçek başarıdır.

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkma gücünü nasıl buldunuz?

6 Şubat, hayatımı ikiye ayıran bir tarih. Öncesi ve sonrası… O gün yalnızca iş yerlerimizi, yatırımlarımızı ve yılların emeğini değil; çocukluğumuzun geçtiği sokakları, anılarımızı ve şehrimizin hafızasını da kaybettik. Bir noktada yeniden ayağa kalkmamın yalnızca benimle ilgili olmadığını fark ettim. KEBO'da, birlikte çalıştığımız insanlar, aileler ve bize güvenenler vardı. Bir iş yerinin yeniden açılması yalnızca kapıların açılması değildir. Bir çalışanın işine kavuşması, bir ailenin geleceğe güvenle bakması ve şehrin ekonomik hayatının canlanmasıdır. Biz yeniden başlamayı seçtik. Antakya'nın en büyük gücünün insanının çalışkanlığı, dayanışması ve vazgeçmeyen ruhu olduğuna inanıyorum. Biz de bu yeniden doğuşun bir parçası olmaya devam edeceğiz.

Deprem sonrasında Hatay'daki kadın girişimciler hangi sorunlarla karşılaştı?

Kadın girişimciler yalnızca iş yerlerini, sermayelerini ve müşteri ağlarını kaybetmedi; aynı zamanda ailelerini ve günlük yaşamlarını yeniden kurmak zorunda kaldı. Finansmana erişim, uygun iş yeri bulma, nitelikli iş gücüne ulaşma ve tedarik zincirlerini yeniden oluşturma önemli sorunlar haline geldi. Barınma, ulaşım ve çocuk bakımı gibi güçlükler de kadınların iş hayatına dönmesini zorlaştırdı. Kadınların yeniden iş kurabilmesi için ekonomik kaynakların yanında güvenli yaşam alanlarına, çocuk bakım desteğine, pazara erişime ve güçlü iş bağlantılarına ihtiyacı var.

KADINLARIN BAŞARILARI GÖRÜNÜR OLMALI

Kadın girişimciliğinin yalnızca bireysel başarı hikâyeleriyle değil, yarattığı ekonomik ve toplumsal değerle değerlendirilmesi gerektiğine inandığını söyleyen Kıral, şunları anlattı: "KEBO'nun 30 yıllık yolculuğu da bunun somut bir örneği. Küçük bir işletmeden üretim yapan, istihdam sağlayan ve ulusal ölçekte büyüyen bir marka oluşturduk. Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması gibi platformları çok kıymetli buluyorum. 2026 yılında Yılın Üreten Kadın Girişimcisi kategorisinde finale kaldım. Kadın girişimcilerin başarılarının görünür olması, başka kadınların da kendi potansiyellerine inanmasını sağlıyor. Bir kadının başarısının en büyük etkisi, başka bir kadına 'Ben de yapabilirim' dedirtebilmesidir."

HAYALLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN

Çiğdem Kıral, deprem bölgesinde işini yeniden kurmaya çalışan kadınlara şunları tavsiye ediyor: "Öncelikle yaşadıkları zorluklar nedeniyle hayallerinden vazgeçmesinler. Kadınlara küçük başlamaktan çekinmemelerini, gerçek bir ihtiyacı görerek doğru bir iş modeli oluşturmalarını öneriyorum. Kadın girişimci ağlarına, meslek örgütlerine ve kendilerine yol gösterebilecek deneyimli insanlara ulaşsınlar. Finansal okuryazarlığa ve dijitalleşmeye de yatırım yapsınlar. En önemlisi, karar mekanizmalarında yer almaktan çekinmesinler. Kadınların yalnızca üretimde değil, ekonominin geleceğini belirleyen masalarda da güçlü biçimde temsil edilmesine ihtiyacımız var."

YENİDEN BAŞLAMAYI SEÇTİK

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkma mücadelesini anlatan girişimci, bir iş yerinin yeniden açılmasının yalnızca ticari bir adım olmadığını vurgulayarak, "Bir çalışanın yeniden işine kavuşması, bir ailenin geleceğe daha güvenle bakması ve bir şehrin ekonomik hayatının canlanması demek" diye konuştu.