Bir ihale bedeline fabrika aldı Urfa’nın tüm yolları asfaltlandı

Şanlıurfa'nın merkez ve kırsal mahallelerinde asfalt, sathi asfalt ve beton yol çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, son teknoloji ile örülü modern asfalt ve beton laboratuvarında ürettiği asfaltı Şanlıurfa'nın yollarına seriyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle Şanlıurfa'ya kazandırılan ve modernize edilerek üretime tam donanımlı tamamı otomatik sistemle devam eden büyükşehir asfalt plentinde üretilen birinci kalite asfalt, çeşitli aşama ve testlerden geçerek ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılıyor. Göreve geldikten kısa bir süre sonra asfalt üretim tesisini satın aldıklarını belirten Başkan Beyazgül, "Bu tesisle ihalelerden de kurtulduk. Göreve geldiğimizde asfaltın tonu 14 liraydı şimdi 200 lira oldu. Bugünün rakamlarıyla değerlendirdiğimizde bir ihale ücretine fabrikamız oldu. Hem daha kârlıyız hem daha kaliteli iş üretiyoruz hem de ihale bedeli için çıkacak ücret belediyemize kalıyor" dedi. Asfalt fabrikasında yeni bir teknik geliştirdiklerini anlatan Başkan Beyazgül, bu yöntemle asfalttan 220 milyon TL kâr elde ettiklerini ifade etti.BÖLGENIN en büyük asfalt tesisinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu anlatan Beyazgül, "Bu şantiyeyi yaparak burada bir yandan asfalt ürettik diğer yandan da tasarruf ettik. Bu tasarrufu da şehrimiz için yatırımlara dönüştürdük" dedi. Şanlıurfa'da yollara serilen asfaltın kalitesinin ve standartlarının son derece titiz bir şekilde, son teknoloji makinalarla incelenerek yapıldığının altını çizen Başkan Beyazgül, "Asfalt plentimizin çalışması, uygun bir asfalt kalitesine ulaşması ve karışımın doğru olarak yapılması için arkadaşlarımız bilgisayar ortamında çalışıyor. Yollara çok kaliteli asfalt dökümü yapılıyor" ifadelerini kullandı