Bir müjde de sağlık çalışanlarına

AK Parti, sağlık çalışanlarının maaş ve emekliliklerine ilişkin önemli düzenlemeler içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Buna göre, Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak. Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığı'nın toplam gelirleri ve nakit imkânları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek. Teklifle ayrıca Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen gösterge rakamları artırılarak; tabip, uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin emeklilik maaşlarında iyileştirme yapılması öngörülüyor.