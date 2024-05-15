Bir numaralı önceliğimiz fiyat istikrarı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapısal dönüşüm ve fiyat istikrarına yönelik atılan adımlarla sürdürülebilir yüksek büyümeyi, verimliliği ve rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi. Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirilen "Rekabetçi Ekonomiler Oluşturmak" başlıklı oturumda konuştu. Fiyat istikrarının sağlanması için hükümetin gerekli tüm adımları atmaya kararlı olduğunu vurgulayan Şimşek, "Enflasyonu düşürmek için sağlam bir programımız var. Dezenflasyon sürecine maliye politikası da destek verecek. Bir numaralı politika önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak" diye konuştu.Enflasyonla mücadelede mali politikanın sıkılaştırılacağına ve gelir politikalarının daha destekleyici olacağına işaret eden Şimşek, "Ama önemli olan yapısal reformlardır. Yapısal reformlar yoluyla verimliliği ve rekabet gücünü artıracağız" ifadesini kullandı. Bakan Şimşek, yatırımların daha verimli alanlara yönlendirileceğinin ve daha fazla mali alan yaratmak için bazı harcamaların da kesileceğinin altını çizdi.Şimşek, mali duruşta yapılan sıkılaştırmanın enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacağını belirterek, "Sağlam politikalarımız ve yapısal dönüşüme yönelik bir istikametimiz var. İkisinin bir araya gelmesinin yatırımcıların güvenini kazanmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz" dedi.Sürdürülebilir yüksek büyüme için düşük enflasyonun gerekli olduğunu vurgulayan Bakan Mehmet Şimşek, şunları kaydetti: "Biz sürdürülebilir yüksek büyümenin peşindeyiz. Fiyat istikrarı gerçekten de burada devreye giriyor. Kesinlikle bu programın özünde bu yer alıyor ve biz kararlıyız, bunu sağlayacağız. Çünkü yüksek enflasyonlu bir ortamda faaliyet göstermek ve doğrudan yabancı yatırım girişlerini çekmek çok zordur."HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyol ücretlerindeki fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0.05 puan olacağını belirterek, yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını ifade etti. Şimşek, "Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek" şeklinde konuştu.