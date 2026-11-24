Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş- Nurdağı Hızlı Tren Hattı'nın etüt-proje çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Yeni projeyle Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin hızlı tren ağına dahil edilmesi ve bölgenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Toplam 46 kilometre uzunluğundaki hat, saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarlandı. Hem yolcu hem de yük taşımacılığında kullanılacak demir yolu bağlantısının, Kahramanmaraş'ın ulaşım kapasitesini artırması bekleniyor. Bakan Uraloğlu, projenin kentin ekonomik gelişimine de katkı sağlayacağını belirterek, "Yeni bağlantımızla şehrimizin yolcu ve yük taşımacılığındaki kapasitesini artıracağız" dedi.

LİMANLARA BAĞLANACAK

Proje kapsamında Kahramanmaraş- Nurdağı Hızlı Tren Hattı'nın, yapımı devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'na Nurdağı üzerinden bağlanması planlanıyor. Bu bağlantıyla Kahramanmaraş'ın Mersin ve İskenderun limanlarına erişiminin kolaylaştırılması, uluslararası ticaret koridorlarıyla entegrasyonunun güçlendirilmesi amaçlanıyor. Uraloğlu, Kahramanmaraş'ın üretim gücünü Kalkınma Yolu ve Orta Koridor üzerinden dünya pazarlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör