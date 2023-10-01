BİST’te gong DMR Unlu Mamuller için çaldı

SimitSarayı'nın iştiraki dondurulmuş unlu mamuller pazarında faaliyetlerini sürdüren DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş., cuma günü düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Yatırımcılardan gelen 6.88 kat talep ve 768 milyon TL büyüklükte yoğun bir ilgiyle tamamlanan DMR Unlu Mamuller, yaklaşık 3 milyon yatırımcıya ulaşarak başarılı bir halka arza imza attı. DMR Unlu Mamuller Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, "Halka arz edilen miktarın, yurtiçi bireysel yatırımcılarda 5.67 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcılarda ise 12 katı talep topladık" dedi.