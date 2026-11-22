Kripto türev piyasalarındaki sert satış ve tasfiye dalgasıyla geçtiğimiz haftalarda kritik seviyelerin altına geriledi. Tepki alımlarıyla karşılaşan bitcoinin fiyatı yeniden 60 bin dolar kritik seviyesinin üzerine yükseldi.

55 BİN DOLARA KADAR ÇEKİLDİ

Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 2,84 artarak 2 trilyon 60 milyar dolara yükseldi.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan bitcoinin fiyatı, cuma günü sert satışlarla temmuz ayı başından bu yana en düşük seviyesi olan 55 bin 130 dolara kadar çekildikten sonra yönünü yukarı çevirdi.

Saat 23.00 itibarıyla 60 bin 279 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 8,2'ye geriledi. Bitcoin, Ekim 2025'te kaydettiği yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirvesinin ise halen yaklaşık yüzde 52 altında bulunuyor.

YILLIK DEĞER KAYBI YÜZDE 32

Kripto veri platformu CoinGlass'ın verilerine göre, düşüş dalgası sırasında borsalarda 24 saatlik dilimde 2,4 milyar dolarlık vadeli işlem pozisyonu zorunlu olarak kapatıldı.

Bu tutarın 1 milyar dolardan fazlasını bitcoin, 545 milyon dolarını ise ethereum işlemleri oluşturdu. Kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesinin ardından satış baskısının hafiflemesiyle piyasada tepki alımları hızlandı.

Bitcoinin toplam piyasa değeri 1 trilyon 210 milyar dolar seviyesine çıkarken, 2025'teki yüzde 6'lık düşüşün ardından bu yılki değer kaybı yaklaşık yüzde 32 oldu. Bitcoin, son 10 yıllık dönemde ise yaklaşık yüzde 8 bin 150 değer kazanmış durumda.

Bitcoindeki toparlanma altcoin piyasasına da yansıdı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı, son 24 saatte yüzde 5,07 değer kazanarak 1684 dolar seviyesine yükselirken, piyasa değeri yaklaşık 205,93 milyar dolar oldu.

Analistler, fiyattaki geri dönüşe rağmen toparlanmanın kalıcı olup olmayacağının henüz netleşmediğini belirterek, ABD borsalarının yeni haftaya nasıl başlayacağı, teknoloji hisselerindeki dengelenme ve borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden para girişi olup olmayacağının bitcoinin yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör