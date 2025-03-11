Bitcoin 80 bin doların altına geriledi

Kripto para piyasaları Donald Trump etkisiyle dalgalı seyrine devam ediyor. Kripto para piyasalarında dalgalanma geçtiğimiz hafta en yüksek seviyeye çıkarken Bitcoin, yüzde 5 değer kaybıyla 80 bin doların altına kadar geriledi.

BİTCOİN DEĞER KAYBEDİYOR

Bitcoin'in yıllık volatilite oranı yüzde 59,4 seviyesine çıktı. Yatırımcı gelişmeleri yakından takip ederken dalgalanma oranı yüzde 58'e sabitlendi. Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından hızla değer kazanan Bitcoin, beklenen gelişmelerin gerçekleşmemesi sonrası düşüşe geçti.

Trump'ın Stratejik Bitcoin Rezervi'ni kuran yürütme emrini imzalaması ve Beyaz Saray'da kripto sektörünün önemli liderleriyle kripto zirvesi düzenlemesi kripto para piyasalarında oynaklığı artırdı.

80 BİN DOLARIN ALTINDA

Trump'ın gümrük vergileri ile açıklamaları satış baskısını artırırken altına gibi güvenli limanlara olan talebi yüksettti. Bitcoin de yaşanan satış baskısından etkilenerek 80 bin doların altına kadar geriledi.