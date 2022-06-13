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Haberler Ekonomi Haberleri Bitcoin fiyatı neden düştü, kaç dolar TL, yükselecek mi? 13 Haziran 2022 Canlı grafik: Bitcoin ve kripto para piyasasında sert düşüş!
Giriş Tarihi: 13.6.2022 10:37

Bitcoin fiyatı neden düştü, kaç dolar TL, yükselecek mi? 13 Haziran 2022 Canlı grafik: Bitcoin ve kripto para piyasasında sert düşüş!

Bitcoin fiyatı neden düştü, kaç dolar TL, yükselecek mi? 13 Haziran 2022 Canlı grafik: Bitcoin ve kripto para piyasasında sert düşüş!

Bitcoin ve kripto para piyasalarında son dönemde yaşanan düşüş dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ilk kez en düşük seviyeyi gören kripto parada özellikle yatırımcılar bu düşüşün sırrını ve gelecek günlerde beklentileri merak ediyor. Hal böyleyken ise “Bitcoin fiyatı neden düştü, kaç dolar TL, yükselecek mi?” soruları yanıt aramaya başladı. 25 bin dolar seviyelerine gerileyen lider kripto para birimi BTC altcoin’lerde de gerilemeye neden oluyor. Peki, 13 Haziran 2022 Bitcoin fiyatı neden düştü, kaç dolar TL, yükselecek mi? İşte detaylar...

Bitcoin yaşadığı sert düşüşle beraber yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. 25 bin dolara kadar gerileyen BTC, Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesini test etmiş oldu. Bu durum karşısında yatırımcılar anlık, güncel ve canlı verileri yakından takip ediyor. Böylece "Bitcoin fiyatı neden düştü, kaç dolar TL, yükselecek mi?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte 13 Haziran 2022 Bitcoin ve kripto para piyasasında son durum...

SON DAKİKA: Bitcoin neden düşüyor, daha ne kadar düşecek, dip seviye ne? 13 Mayıs 2022 Bitcoin grafiği, kaç TL, kaç dolar? Kripto paralarda düşüş devam ediyor!

BİTCOİN PİYASASINDA SERT DÜŞÜŞ!

Kripto piyasasında yaşanan sert düşüş yeni haftanın ilk işlemlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Son ayların en düşük seviyesini gören Bitcoin 25 bin dolara kadar gerilerken öte yandan bu durum Aralık 2020'den bu yana en düşük seviye olarak yorumlandı. Bitcoin ile birlikte kripto varlık piyasasının diğer önemli para birimlerinde de sert düşüşler yaşandı.

SON DAKİKA: Bitcoin neden düşüyor, daha ne kadar düşecek, dip seviye ne? 13 Mayıs 2022 Bitcoin grafiği, kaç TL, kaç dolar? Kripto paralarda düşüş devam ediyor!

Ethereum'da son 7 günde kayıp yüzde 30'a ulaştı. Haftanın ilk işlemlerinde Ethereum 1320 dolarlara kadar geriledi. Binance Coin, Cardano ve Solana'da yüzde 17'lik kayıp izlendi.

SON DAKİKA: Bitcoin neden düşüyor, daha ne kadar düşecek, dip seviye ne? 13 Mayıs 2022 Bitcoin grafiği, kaç TL, kaç dolar? Kripto paralarda düşüş devam ediyor!

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından Fed'den önümüzdeki 3 toplantıda 50'şer baz puanlık faiz artırımı beklentisi güçlendi. Bu durum ise Bitcoin ve kripto piyasasında sert düşüşlere neden oldu.

BİTCOİN - DOLAR (13 HAZİRAN 2022)

1 BTC = $ 25.175,4

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Bitcoin fiyatı neden düştü, kaç dolar TL, yükselecek mi? 13 Haziran 2022 Canlı grafik: Bitcoin ve kripto para piyasasında sert düşüş!
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