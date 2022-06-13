Bitcoin fiyatı neden düştü, kaç dolar TL, yükselecek mi? 13 Haziran 2022 Canlı grafik: Bitcoin ve kripto para piyasasında sert düşüş!

Bitcoin yaşadığı sert düşüşle beraber yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. 25 bin dolara kadar gerileyen BTC, Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesini test etmiş oldu. Bu durum karşısında yatırımcılar anlık, güncel ve canlı verileri yakından takip ediyor. Böylece "Bitcoin fiyatı neden düştü, kaç dolar TL, yükselecek mi?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte 13 Haziran 2022 Bitcoin ve kripto para piyasasında son durum...