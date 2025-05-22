Bitcoin tarihi zirvesinde

Ticaret savaşı endişelerinin azalması kripto para piyasalarında yükselişleri hızlandırdı. Küresel risklerin azalmasıyla riskli varlıklara artan talep Bitcoin'i tarihi zirvesine taşıdı.

Fiyatlardaki artışta merkez bankalarının faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki beklentiler de etkili oldu.

SON BİR AYLIK KAZANCI BELLİ OLDU

Bitcoin yüzde 4,5 yükselerek dün 109 bin 487 dolara çıktı. Böylelikle son bir ayda dolar bazında yüzde 24 değer kazandı. Bitcoin perşembe günü 111,43 dolara kadar yükseldi.

ETHEREUM DA YÜKSELDİ

Dünyanın en büyük 2. kripto para birimi Ethereum günlük yüzde 3.5'lik değer kazancıyla 2.565 dolara çıktı. Coinmarketcap verilerine göre, son 24 saatte kripto paraların toplam piyasa değeri, 100 milyar dolar artarak 3.43 trilyon dolara çıktı.