Bitcoin’de beklenmeyen sıçrama: Mayıstan bu yana ilk kez 78 bin doları aştı

Bitcoin fiyatı, ABD'de tahvil faizlerinin gerilemesi ve kripto piyasasına yönelik siyasi destek mesajlarının etkisiyle güçlü bir yükseliş kaydetti. Son 24 saatte yüzde 9'dan fazla değer kazanan Bitcoin, mayıs 2026'dan bu yana ilk kez 77 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken 78 bin 556 dolara kadar yükseldi.

KRİPTO PİYASASININ DEĞERİ 2,6 TRİLYON DOLARA ÇIKTI

Coinmarketcap verilerine göre Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 7,44 artarak 2 trilyon 600 milyar dolara ulaştı.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan Bitcoinin haftalık değer kazancı ise yüzde 25'e ulaştı.

Bitcoin'deki yükseliş diğer kripto varlıklara da yansıdı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereumun fiyatı yaklaşık yüzde 7 artarak 2 bin 433 dolar seviyesine yükseldi.

ABD HAZİNESİ VE TRUMP'TAN PİYASAYA DESTEK

Analistler, kripto paralardaki yükselişte ABD tahvil faizlerindeki düşüş, Beyaz Saray'dan gelen siyasi destek ve vadeli işlem piyasalarındaki kitlesel likidasyonların etkili olduğunu belirtiyor.

ABD Hazine Bakanlığının tahvil geri alım programını artıracağını açıklaması, yükselişi destekleyen önemli gelişmelerden biri oldu. Hamlenin ardından ABD tahvil faizleri gerilerken dolar da son 3 ayın en düşük seviyesine indi.

Faiz ve dolardaki gevşemenin, yatırımcıların Bitcoin gibi alternatif varlıklara yönelmesini hızlandırdığı değerlendiriliyor.

Siyasi tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Coinbase, Ripple ve Gemini gibi önde gelen kripto şirketlerinin temsilcileriyle Beyaz Saray'da bir araya gelmesi sektöre yönelik güveni artıran gelişmeler arasında gösterildi.

Trump ayrıca, küresel rekabette Çin'in gerisinde kalmamak amacıyla kripto sektörüne güçlü destek vereceğini belirterek Kongre'ye kripto varlıkları yasal bir çerçeveye oturtacak "Berraklık Yasası" adlı kanun teklifinin hızla onaylanması çağrısında bulundu.

3 MİLYAR DOLARLIK KRİPTO POZİSYONU TASFİYE EDİLDİ

Bitcoinin sert yükselişi, düşüş beklentisiyle pozisyon alan yatırımcıları da hazırlıksız yakaladı.

Son 24 saatte vadeli işlem piyasalarında açığa satış pozisyonunda bulunan yaklaşık 3 milyar dolar değerindeki kripto para pozisyonu zorunlu olarak tasfiye edildi. Bunun 1,8 milyar dolarlık bölümünü Bitcoin pozisyonları oluşturdu.

Kitlesel tasfiye dalgasının, Bitcoin fiyatındaki yukarı yönlü hareketi daha da hızlandırdığı belirtildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör