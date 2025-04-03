Bitcoin’de kayıplar derinleşiyor

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifeleri ile dalgalandı. Trump açıklamalarından en çok etkilenen piyasa ise Bitcoin oldu.

TÜM ÜLKELERE TARİFE

Tüm ülkelere genel olarak yüzde 10 gümrük vergisi getirildi. Bazı ülkelerin vergi oranları ek vergilerle artırıldı. Çin'e önceki vergilere ilave yüzde 34, Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Birleşik Krallık ve Türkiye'ye ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.

PİYASALARDA OYNAKLIK ARTTI

Açıklanan gümrük vergileri sonrasında piyasalarda hareketlilik arttı. Kripto para piyasalarında sert düşüşler gözlenirken fiyatlar tarifelerin ardından 83 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin yatırımlarıyla bilinen ve daha önce MicroStrategy adıyla faaliyet gösteren Strategy (MSTR) hisseleri de tarifelerin ardından yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti.