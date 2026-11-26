Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılasının yıl sonunda 90 milyar doları aşmasını beklediklerini belirtti. Bitkisel üretimde 143.1 milyon tonla tüm zamanların rekorunun kırılacağını söyleyen Yumaklı, 2027'de 307 su ve sulama tesisinin hizmete alınacağını, organize tarım bölgelerine ise 10 milyar lira kaynak ayrılacağını açıkladı.Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifini sundu.

TÜRKİYE AVRUPA'DA BİRİNCİ

Tarım sektörüne ayrılan toplam kaynağın geçen yıla göre yüzde 39 artırılacağını belirten Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretimde uluslararası konumunu güçlendirdiğini bildirdi. Yumaklı, "Son 24 yıllık dönemde tarım, orman ve balıkçılık sektörümüz yıllık ortalama yüzde 2.2 büyüdü" dedi. 2026 yılı sonunda tarımsal hasılanın 90 milyar doların üzerine çıkmasını beklediklerini bildiren Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada olduğunu vurguladı.

185 ÜLKEYE İHRACAT

Yumaklı, "2026 yılı sonunda 33 milyar doların üzerinde ihracat bekliyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin 2 bin 226 çeşit ürününün 185 ülkeye ulaştığını ifade eden Yumaklı, fındık, incir, üzüm, ayva, kiraz, kayısı, defne ve çam balı ihracatında dünya lideri olduklarını kaydetti. Yumaklı, 2026 üretim yılı destek tutarlarını güncellediklerini ve 30 milyar lira ek kaynak tahsis ettiklerini kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör