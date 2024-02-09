Bizim Toptan ev dışı tüketim sektöründe açık ara liderliğini ilan etti

Türkiye'nin mağaza sayısı bakımından en büyük ve erişilebilirlik açısından en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, 2023 sonunda 40 yılı aşkın Ev Dışı Tüketim (EDT) sektörü tecrübesi olan g2m şirketinin hisselerini Yıldız Holding'den devraldı. Bu hamlesiyle Bizim Toptan, sektör rakipleriyle arayı daha da açtı. TÜİK verilerine göre 2023 yılında EDT sektörünün cirosu 316 milyar TL'ye ulaşırken ülkemizdeki istihdamın yaklaşık beşte biri EDT sektöründe yer alıyor. Bizim Toptan, ülke ekonomisi ve istihdama katkısı bakımından Türkiye için kritik öneme sahip olan bu devasa sektörde, g2m birleşmesiyle açık ara lider konuma geldi. İki şirket bu konumu katıldıkları ANFAŞ 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda "Zirvede Biz Varız" sloganıyla vurguladı ve fuara damga vurdu.

6-9 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen fuarda geniş ve gösterişli stantlarıyla yer alan Bizim Toptan ve g2m, iki şirketin birleşmesiyle daha da zenginleşen ürün ve hizmet portföyü ile ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin karşısına çıktı. Bizim Toptan CEO'su Hüseyin Balcı ve g2m Genel Müdürü Furkan Akiner fuarda ziyaretçilerle bir araya gelerek şirketlerin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

HÜSEYİN BALCI: BİZİM TOPTAN VE G2M İŞ BİRLİĞİ EDT'DEKİ GÜCÜMÜZÜ DAHA DA ARTIRACAK

Bizim Toptan ve g2m olarak güçlerini birleştirerek sektörde sinerji oluşturduklarını belirten Bizim Toptan CEO'su Hüseyin Balcı, "Bizim Toptan olarak ülkemizin pazar erişimi en yüksek, en fazla işletmeye dokunan, en yaygın organize toptan marketiyiz. Bu konumumuz; 40 yılı geçen EDT kanalı tecrübesi sayesinde geniş bir satış ve distribütörlük ağı bulunan g2m'nin bünyemize katılmasıyla daha da güçlendi. Yeni yapılanmayla birlikte EDT kanalında açık ara lider konumundayız. Geniş ürün yelpazemizle bu fuarda yer almaktan ve sektör paydaşlarıyla bir araya gelmekten çok mutluyuz." dedi.

EDT SEKTÖRÜ HAKKINDA: TÜİK verilerine göre ülkemizde 2023 yılında EDT sektörünün toplam cirosu 316 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup; EDT sektörü Türkiye'deki toplam istihdamın yüzde 21,2'sini oluşturmakta ve EDT sektöründeki işletmelerin cirodaki pazar payı ise yüzde 25,3 olarak görünmektedir. Google Haritalarda kayıtlı otel / restoran / kafe – kafeterya / catering ve unlu mamul işletmeleri incelendiğinde aktif 615 Bin EDT noktası bulunmaktadır.

G2M'NİN DEVRALINMASI: Bizim Toptan'ın g2m'nin hisselerini devralmasıyla beraber iki şirket güçlerini birleştirerek faaliyetlerine daha güçlü şekilde devam edecek. g2m'nin tüzel kişiliği aynı şekilde korunacak. İki şirketin öz markalı ürün portföyü, müşteri erişimi, depolama, tedarik, lojistik kabiliyetlerinin birleşmesi ve g2m'nin distribütörlük ağıyla birlikte Bizim Toptan, EDT sektöründe açık ara lider konumuna geldi.