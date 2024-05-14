bizz@kampüs’te 1002 takım Ülker Çizi için yarıştı

Her yıl farklı bir Ülker markası için fikirlerin üretildiği bizz@kampüs'te kazananlar belli oldu. Üniversite 3. ve 4. sınıf ile yüksek lisans öğrencilerinin 2-3 kişilik takımlar kurarak katıldığı yarışmada fikirler Ülker Çizi için mücadele etti.

Türkiye'deki 97 üniversiteden 2500'ten fazla öğrencinin başvurduğu yarışmada Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencileri Tutku Rüya Göktaş ve Ertuğrul Cenikli'nin yer aldığı Red Ideas takımının projesi birinciliğe layık görüldü. Yarışmada, Kadir Has Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Reklamcılık bölümü öğrencileri Betül Sena Dik ve Ömer Faruk Dişçeken'in kurduğu PRslay takımının projesi ikinci, Beykent Üniversitesi Görsel İletişimi ve Tasarımı bölümü öğrencileri Hümeyra Köroğlu, Dilruba Turpculu ve Seda Akbulut'un takımı Aşure Takımı üçüncü oldu. Ayrıca ilk 3'e giren takımlar uzun dönem staj hakkı da kazandı.

Toplam 165 bin TL'lik para ödüllü yarışmada birinciliği kazanan takım 60 bin TL, ikinciliği kazanan takım 55 bin TL, üçüncülüğü kazanan takım 50 bin TL'nin sahibi oldu. Birbirinden yenilikçi fikirlerin yarıştığı bizz@kampüs'ün final etkinliğine Ülker'in üst düzey yöneticileri gençlerin heyecanına ortak oldu. Finalde birinci takıma ödülünü Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, ikinci takıma Ülker Üretim Başkan Yardımcısı Kadir Kamadan, üçüncü takıma ise Ülker Ar-Ge Başkan Yardımcısı Ali Sertakan takdim etti.

ÖĞRENCİLERİN YARIŞMAYA İLGİSİ GİDEREK ARTIYOR

Pazarlama alanına ilgi duyan ve profesyonel kariyerleri öncesi tecrübe kazanmak isteyen öğrencilerin yarıştığı 'bizz@kampüs'e başvurular bu yıl yüzde 27 arttı. 1002 başvurunun olduğu yarışmada takımlar önce ilk 50 arasına seçilebilmek için yarıştı. Fikirlerini en dikkat çekici şekilde sunma, planlama ve ikna etme konularında takımların deneyim kazandığı yarışmada ekipler "Marka Hikayesi" konulu webinara da katıldı. Finale kalan 10 takıma ise "Sunum Teknikleri Eğitimi" verilirken, mentor olarak atanan Ülker'in pazarlama ekibinden isimler, sunumlarını en iyi şekilde hazırlamaları için destek verdi. Takımlar, proje sunumlarını 9 Mayıs'ta Ülker'in Gebze'deki fabrikasında yaparken üretim tesisini de gezme fırsatı buldu. 10 Mayıs'ta da Çamlıca Kampüsü'nün final etkinliğinde sonuçlar açıklandı.

BUYURGAN: "İŞ HAYATI ÖNCESİ ÖNEMLİ BİR DENEYİM"

"bizz@kampüs" yarışmasında heyecan verici projelerle karşılaşmaktan mutluluk duyduklarını belirten Ülker CEO'su Mete Buyurgan sözlerine şöyle devam etti: "Öncelikle yarışmaya katılan, başarılı projeleriyle farkını gösterip dereceye giren tüm takımları tebrik ediyorum. Gençlerimiz ilk başvurularıyla başlayan beş aylık süreçte aldıkları bilgileri değerlendirip, araştırmalar yapıp, okul hayatında öğrendikleriyle harmanlayıp projeye dönüştürdüler. Finale kalanlar jüriyi en iyisi olduklarına ikna etmeye çalıştı. Bu projelerin her biri iş yaşamında gençlerimizin çalıştığımız alanlara neler katabileceğini bize gösteriyor. İş hayatına atılmalarına bir adım kala bu önemli deneyim fırsatının onların için çok faydalı olduğunu umuyor ve hepsine kariyer yolculuklarında başarılar diliyorum."

ÜLKER PAZARLAMA EKİBİ'NDE STAJ DENEYİMİ

Geçen sene başarılı olan ve şu anda ikramlık, sakız&şekerleme, kek kategorilerinde staj yapan Emine Ervan, Sıla Babacan ve Sevde Nur Omaç bizz@kampüs dönemi ile ilgili duygularını şöyle ifade ettiler: "Yarışma stratejik düşünme, rekabeti anlama, sunum becerileri kazanma, yenilikçi düşünme ve geri bildirimleri değerlendirme gibi önemli yetkinlikleri geliştirmemize katkı sağladı. Bir pazarlama kampanyasına 360 derece nasıl bakılacağını öğrendik. Elde ettiğimiz staj fırsatıyla önemli bir deneyim kazanıyoruz ve kariyerimizi nasıl şekillendireceğimizi artık biliyoruz. Pazarlama alanında deneyim kazanmak isteyenlere bizz@kampüs yarışmasına katılmasını tavsiye ediyoruz."