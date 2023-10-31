BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyelerinden Türkiye’nin çabalarına övgü

Emine Erdoğan'ın başkanlığında ilk yüz yüze toplantısını 1 Kasım'da İstanbul'da yapmaya hazırlanan BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri, Türkiye'nin çeşitlendirilmiş ekonomisiyle sıfır atıkta model olma konusunda ciddi bir fırsata sahip olduğunu, Emine Erdoğan'ın iletişim ve tesir gücüyle insanların sıfır atık modelini anlayacaklarını söyledi.

Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 26 Eylül 2017'de başlatıldı.

Altıncı yılını tamamlayan proje, bu süre zarfında uluslararası alanda da bilinirliğini artırarak Birleşmiş Milletler (BM) seviyesinde destek gördü. Emine Erdoğan'ın BM Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak geçen yıl eylül ayında katıldığı BM Genel Kurulu'nda 30 Mart, Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Emine Erdoğan'a yazılı olarak BM Sıfır Atık Danışma Kurulu başkanlığı teklifinde bulunması üzerine Emine Erdoğan kurulun başkanlığını üstlendi.

Emine Erdoğan'ın başkanlığında temmuz ayında yapılan çevrim içi tanışma toplantısı sonrası Sıfır Atık Danışma Kurulunun üyeleri ilk yüz yüze toplantıları için 1 Kasım'da İstanbul'da bir araya gelecek.

Kurulun üyelerinden, döngüsel ekonomi alanında projeler yürüten Kolombiya merkezli CEMPRE organizasyonunun Başkanı Laura Reyes, AA muhabirine, BM Sıfır Atık Danışma Kuruluna seçilmiş olmanın kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi. Reyes, "Gerçekten inanması çok güçtü. İlk önce bir toplantıya davet edildim ve yaptıkları araştırmada ismimin gündeme geldiğini söylediler. Sonuç, benim için harikaydı." dedi.

Kurulun birçok üyesinin teknik anlamda donanımlı olduğunu belirten Reyes, sıfır atık konusunda farkındalığı artırmaya çalışan lider eşlerinin yapılan teknik çalışmaları görünür kıldığını, bunun da birçok insanın bakış açısını değiştireceğini ifade etti.

Toplantıda odaklanılacak konular üzerinde, kurulun ortak bir anlayışa varacağına inandığını dile getiren Reyes, şöyle devam etti:

"Benim beklentilerimden biri, bizim sunabileceğimiz katkılar konusunda kurulla bir anlaşmaya varmak. Sıfır atığa yönelik girişimlerin görünür kılınabilmesi için kaynaklara ihtiyacımız olacak. Bu noktada bizim tecrübelerimiz diğer girişimcilere örnek olabilir ve kurul bu yönde ulaşılabilir bir rehber oluşturabilir. Bunlar dünyanın her yerinden birçok kişiyle paylaşılabilir. Ben bunun, yapılabilecekler arasında olduğunu düşünüyorum. Bu daha çok Birlemiş Milletler Çevre Örgütü UNEP'in ve Emine Erdoğan'ın liderliğine bağlı."

"EMİNE ERDOĞAN'LA BM GENEL KURULU ESNASINDA GÖRÜŞTÜK"

Temmuz ayında gerçekleştirdikleri çevrim içi tanışma toplantısında kuruldaki herkesin birbirini tanıma fırsatı yakaladığını, böylelikle üyelerin kendi uzmanlık alanlarını ve tecrübelerini paylaştığını anlatan Reyes, kurulun tüm üyelerini, sıfır atıkla ilgili gerçekleştirilebilecekler konusunda heyecanlı gördüğünü aktardı.

Emine Erdoğan'la BM 78. Genel Kurulu esnasında görüştüklerini hatırlatan Reyes, "Görüşmede bizim katkılarımızın neler olabileceğini değerlendirdik. Emine Erdoğan, önümüzdeki toplantıda konuşmak için bazı bilgiler hazırlamamızı istedi. Biz de katkı sunabileceğimiz konular üzerinden bir sunum hazırlıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da düzenlenecek toplantıda özelikle üzerinde duracağı konuları paylaşan Reyes, atık oluşturmanın önüne nasıl geçilebileceği ve döngüsel ekonominin hem iklim değişikliği hem de ekonomik kaynakların verimli kullanılması konusunda getirdiği fırsatlar gibi başlıkların bu konular arasında yer aldığını bildirdi.

Emine Erdoğan'ın alandaki çabaları ve kurulun oluşturulmasına yönelik çalışmalarını da değerlendiren Reyes, şunları söyledi:

"Kendisinin atık ve kirlilikle olan mücadelesindeki liderliğini biliyorum, Türkiye'yi küresel ölçekte, bu temelde tasarlayabiliyor. Emine Erdoğan mükemmel bir lider ve diğer birçok lider eşinin de güvenini kazanmış durumda. Onun büyük bir başarı kazanacağını umuyorum ve ben de onun liderliğini desteklemek için buradayım. Çünkü insanlar onun iletişim ve tesir gücüyle bu modeli anlayacaklar. İklim değişikliği ve yoksullukla mücadele etmek için daha çok umut var."

"TÜRKİYE SIFIR ATIK ÇALIŞMALARIYLA ROL MODEL OLABİLİR"

Kurul üyesi ve Delaware Üniversitesi Coğrafya ve Çevre Bölümü Başkanı Prof. Dr. Saleem Ali de Türkiye'nin sıfır atık çalışmalarından çok etkilendiğini belirtti.

Türkiye'nin sıfır atıkta model olma konusunda ciddi bir fırsatı olduğunu kaydeden Ali, "Çünkü siz hem gelişmiş üretim hem de hizmet sektörü bağlamında çeşitlendirilmiş bir ekonomiye sahipsiniz. Eğer Sıfır Atık Hareketi bu çeşitli sektörler içinde görünür olabilirse diğer ülkeler için bir örnek olma potansiyeline sahip. 1 Kasım'da gerçekleşecek toplantıyı heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kurulun bir diğer üyesi, Yerel Yönetimler Derneği (ICLEI) Genel Sekreteri Gino Van Begin, kurul üyesi olmasının kendisini heyecanlandırdığını vurgulayarak, ICLEI bünyesinde elde ettikleri tecrübelerle sıfır atık çalışmalarını daha ileriye taşıyabileceklerine inandığını bildirdi.

Sıfır atıkla ilgili çalışmaların her bölge için ayrı yürütülmesi ve kaynakların verimli kullanılmasının öneminin iyi anlaşılması gerektiğini söyleyen Begin, finans ve çevre düzenlemelerinin oluşturulmasının da kritik bir konu olduğu görüşünü paylaştı.