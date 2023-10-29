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Giriş Tarihi: 29.10.2023 17:02 Son Güncelleme: 29.10.2023 17:10

Boğazda 100. yıl konvoyu! Denizde TCG Anadolu, havada SoloTürk, karada Togg..

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı denizde, havada ve karada coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında Togg T10X kullanıcıları, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde '100. Yıl Togg Konvoyu' yaparak Anadolu yakasına geçti.

DHA
Boğazda 100. yıl konvoyu! Denizde TCG Anadolu, havada SoloTürk, karada Togg..

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg sahipleri, Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamalarındaki yerini aldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Togg sahipleri Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden konvoy halinde geçti.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlamalarındaki yerini aldı. 29 Ekim 2022'de banttan inen ve çekilişle sahiplerine teslim edilen Togg'lar Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden konvoy halinde geçti. Saat 13.45'te Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrupa yakasında buluşan yüzlerce Togg kullanıcısı konvoy halinde Anadolu Yakası'na geçti.

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Boğazda 100. yıl konvoyu! Denizde TCG Anadolu, havada SoloTürk, karada Togg..
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