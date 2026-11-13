Bolat: Tüm ticaret ortaklarıyla birlikte çalışmaya hazırız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, COP31 kapsamında, 'Uygulama için Küresel Çağrı: İklim Eylemi İçin Ticaretten Yararlanmak' başlıklı oturumda konuştu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) programına uyum sağladığını aktaran Bakan Bolat, Türkiye'nin kendi SKDM programının da AB'nin programıyla tam uyumlu şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Bolat, emisyon ticaret sisteminin de kurulduğuna değinerek, "Ayrıca Gümrük Birliği nedeniyle Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatta karbon vergisi uygulamasına başladık, sistem artık işlemeye başladı. Avrupa Birliği ile koordinasyon içerisindeyiz" ifadesini kullandı. Bolat, "Türkiye, bu diyaloğu ileriye taşımak ve COP31'i tam anlamıyla başarılı kılmak için Dünya Ticaret Örgütü UNCTAD ve tüm ticaret ortaklarıyla birlikte çalışmaya hazır" dedi. Bolat, karbonsuzlaşma ve karbon emisyonlarının azaltılması meselesinin bir dönüşüm meselesi haline geldiğini vurguladı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör