Bolat: Zamları geri alın

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat uygulayan işletmelere karşı bakanlık olarak yoğun bir şekilde sahada olduklarını belirtirken, özel sektöre "Zamları geri alın uyarısı yapıyoruz" dedi. Bir TV programında açıklamalarda bulunan Bolat, "Enflasyonla yaşayamayız, düşürmek zorundayız. Aşırı ısınan iç talebi bastırmak için parasal sıkılaştırma yapılıyor. Perakende ticaret kanunu, haller yasası, fahiş fiyatla mücadele gibi çeşitli mekanizmalar geliştirildi. Bazı kötü niyetli stokçu zihniyetler ortaya çıktı. Bunlarla mücadele konusunda bazı tedbirler alındı. Cezalar artırıldı" diye konuştu. Otomotiv sektöründeki adımlarla gerek ikinci el gerek sıfır arabalarda çok ciddi fiyat düşüşleri yaşandığını vurgulayan Bolat, "Bireysel otomobil satışlarında bir kaos vardı, bu bitti. Gayrimenkul konusunda da sıkıntılar bitti. 6 ay 6 bin km kuralını motosiklette de uyguladık. Otomobildeki bu düşüş tüketici için avantaj haline geldi. Piyasada bir balon vardı, hükümetimiz onu kaldırdı. Emlak piyasasında ilan sitelerinde sahte ilanları engelleyerek manipülatif fiyat artışlarının önüne geçtik. Bir artış dalgası geldiğinde bir kızgınlık yaşanıyordu, o engellenmiş oldu. Kiralarda da düşüş meydana geldi. Adalet Bakanlığı uzlaştırma mekanizmasını başlattı. Biz de düzenleyici ve denetleyici olarak piyasadaki dalgalanmaları engelliyoruz. Hazine Bakanlığı da kiradan vergi alıyor. Bakanlıklar arasında böyle bir koordinasyon içerisindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.Yeni asgari ücretin 31 Ocak 2023'te yürürlüğe gireceğini vurgulayan Bolat, şöyle konuştu: "Bunu bahane edip yapmak fahiş fiyat çabasıdır. Denetimlerde buna dikkat edeceğiz. Asgari ücretteki artış oranı maliyetlerle aynı şekilde artmıyor. Bu zihniyet son derece haksız, denetimlerde cezalandırılabilecek bir eylem. Vatandaşlarımız da bu takibi yapmalı."DEPREM nedeniyle 6 milyar dolar ihracat kaybıyla yıla başlanılmasına rağmen, her ay ihracatın rekor kırdığını hatırlatan Bolat, "Her ay mal ihracatında 2.5 milyar dolar, hizmet ihracatında 11 milyar dolarlık artışla 2023'ü 357 milyar dolar ile kapatacağız. Bu sene mal ihracat ve ithalat toplamı 625 milyar dolar olacak. İthalat artış hızında son 5 ayda gerileme yaşanıyor. Bu cari açığı 50 milyar altına çekme çabamızı destekledi. Haksız yasadışı ticareti engellemek amacımız. Kendi milli üretimimizi haksız ticarete karşı korumak zorundayız" diye konuştu.BU yıl 1.1 trilyon dolar milli gelire ulaşılacağını, kişi başı gelirin 12 bin 500 doları geçtiğini anlatan Bolat, "Başta, ABD ve Avrupa şirketleri olmak üzere, Türkiye'nin kaliteli sanayi üretimi, hizmetler sektöründeki kabiliyetleri, lojistik ve sağlık sektöründeki başarıları nedeniyle ülkemizde üretim ve tedarik yapma isteğinde. İslam dünyasında bu tür istekler çok güçlü" dedi. AB ülkelerinde yaşanan vize sıkıntısına değinen Bolat, "Biz geri kabul anlaşmasına uyuyoruz. Ancak AB anlaşmalara sadakat konusunda eksiklik gösteriyor" ifadelerini kullandı.