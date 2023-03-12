Bölge ekonomisinde teşvikli yatırım farkı

Teşvikli yatırımlar Doğu Anadolu Bölgesinde üretim ve istihdama önemli katkı sağlıyor. Bölgede son 21 yılda gerçekleştirilen teşvikli yatırımlarla Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 60 bin 371, Doğu Anadolu Bölgesinde de 253 bin 758 kişi iş edindi.

KUZEYDOĞU ANADOLU

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'ın bulunduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde bu yılın ocak ayında 32 bölgesel, 3 genel toplam 35 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 677, genel yatırımlar için ise 104 milyon TL tutarında harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarla 927, genel yatırımlarla 8 kişi iş sahibi oldu.

KUZEYDOĞU ANADOLU 2001 -2023

Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 2001 -2923 yılları kapsamında 875 bölgesel, 872 genel yatırım teşvik kapsamına girdi. Bölgesel yatırımlar için 15.1 milyar, genel yatırımlar için 12.5 milyar, toplam 30.0 milyar tutarında harcama gerçekleşti. Bölgesel yatırımlarda 45 bin 608, genel yatırımlarda 14 bin 483 kişilik istihdam kapasitesi öngörüldü.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın ilk ayında 87 bölgesel, 7 genel yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 1.4 milyar, genel yatırımlar için ise 1.2 milyar olmak üzere toplam 2.6 milyarlık harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 3 bin 108, genel yatırımlarda da 267 kişilik iş hacmi oluşturuldu.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2001 -2023

Bölgede 2001 -2023 yılları düzeyinde 3 bin 160 bölgesel, 2 bin 283 genel, toplam 5 bin 446 yatırıma teşvik belgesi verildi. Bölgesel yatırımlar için 62.7 milyar, genel kapsamdaki yatırımlar için ise 31.8 milyarlık harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 211 bin 499, genel yatırımlarda ise 41 bin 816 kişi iş edindi.