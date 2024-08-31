Bolu Dağı Tüneli 19 Eylül’de tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli Ankara-İstanbul yönünde hizmet veren portalın Kaynaşlı yönünde uzatılması çalışmalarına 31 Temmuz'da başladıklarını anımsatarak, "50 gün sürmesini planladığımız çalışmalarımızı 19 Eylül'de tamamlamayı hedefliyoruz. Orta refüjdeki 3 bin 500 metrelik beton oto korkulukların 2 bin 800 metresini ve toplam 19 bin 400 metrekare olan viyadükler arası koruma ağının da tamamını yeniledik" dedi. Bakan Uraloğlu, bu çalışmalarla birlikte Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünün 67 metre uzamasını sağlayacaklarını ve bölgede yaşanabilecek olası heyelanlara karşı ulaşım güvenliğini maksimum düzeye çıkaracaklarını kaydetti.Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde 2022 yılında meydana gelen heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün Kaynaşlı yönünde uzatılmasına karar verdiklerini ifade eden Uraloğlu, bu kapsamda yapılan çalışmaların ilk ayağı olarak İstanbul-Ankara yönündeki ulaşımı sağlayan tüpü 2023 yılı içerisinde 90 metre uzatarak hizmete açtıklarını anımsatarak, çalışmaların ikinci ayağı kapsamında Ankara-İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının uzatılması çalışmalarına ise bir ay önce başladıklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında tünel portalının betonarme temel imalatlarını tamamladıklarını, tünelin 67 metrelik çelik yapı imalatında 32 metre ilerleme sağladıklarını bildirdi. Toplam 256 metre uzunluğundaki forekazık imalatlarını bitirdiklerini ifade eden Uraloğlu, şöyle devam etti: "Değişimini planladığımız 4 adet viyadük genleşme derzinden 3'ünde kaynak işlerini de tamamladık ve betonlarını attık. 4'üncü derzde kaynak çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca orta refüjdeki 3 bin 500 metrelik beton oto korkulukların yaklaşık 3 bin metresini ve toplam 19 bin 400 metrekare olan viyadükler arası koruma ağının da tamamını bitirmiş olduk. Böylece bölgede yaşanabilecek olası heyelanlara karşı ulaşım güvenliğini maksimum düzeye çıkarağız."