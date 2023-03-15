Bor Karbür tesisi pazar günü açılıyor

DÜNYA bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'nin bor mineralini katma değeri yüksek ürünlere çevirmesine imkân sağlayacak Bor Karbür Tesisi'nin açılışı 19 Mart Pazar günü Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı açılışla Türkiye savunma alanında stratejik bir üstünlük elde edecek. Savunma sanayi başta olmak üzere aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde, cam, seramik ve nükleer uygulamalarda Türkiye'ye kilit rol sağlayacak tesis, ilk etapta 1000 ton/yıl kapasiteyle devreye girecek. Tesiste, zırh üretimi ve nükleer başta olmak üzere farklı sektörlerde kullanılan bor içerikli ürünler üretilecek. Bor Karbür Tesisi ile sağlanan katma değer bor karbür gibi ürünlerde 150 katına, bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımında 500, nükleer gibi sektörlerde ise 2 bin katına kadar çıkmış olacak. ETİ Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, "Üreteceğimiz bor karbürümüzün tonu 40 bin dolar. Zırh yapınca tonu 400 bin dolara geliyor. Tonu 120 dolardan başlayan cevher, borik asit olduğunda tonu 800 dolar, bor karbür tozu olduğunda tonu 40 bin dolar, zırh malzemesi yapıldığında tonu 400 bin dolar" demişti. Tesis ile Eti Maden'in 2018 yılında ilk kez ulaştığı 1 milyar dolarlık satış geliri de katlanacak.