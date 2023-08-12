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Giriş Tarihi: 13.8.2023

Borç yapılandırma ödeme süreleri uzatıldı: Katsayı uygulanmayacak

Borç yapılandırma ödeme süreleri uzatıldı: Katsayı uygulanmayacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son ödeme tarihi uzatılan borç yapılandırmasına ilişkin detayları paylaştı. 31 Ağustos'a kadar borçlarını ödeyenlerin katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanabileceği aktarıldı.

ÖDEYEMEYEN DİKKAT
SGK'dan yapılan açıklamada Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların peşin ve ilk taksitinin ödeme süresinin ilk olarak 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı anımsatıldı. Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihlerinin aynı güne denk gelmesinden dolayı kurum tahsilat sisteminde yoğunluk meydana geldiğinden dolayı yapılandırmanın peşin ve ilk iki taksitinin son ödeme süresinin 3 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kuruma olan borçlarını peşin ve taksitli ödeme seçeneği ile yapılandıranlardan 3 Ağustos'a kadar ödemesi gereken tutarları ödemeyen veya eksik ödeyenlerin bu tutarları 31 Ağustos'a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri durumunda katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanmaları mümkün olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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Borç yapılandırma ödeme süreleri uzatıldı: Katsayı uygulanmayacak
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