Borda yeni rekor: 1.3 milyar dolar kazanç sağladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden'in bu yıl yüzde 95 kapasiteyle çalışarak 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı ile Türkiye'ye 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağladığını açıkladı. Eti Maden Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 2. Bor Çalıştayı'nda konuşan Bakan Dönmez, "Türkiye Yüzyılı, madenciliğin yüzyılı olacak. Uç ürün üretimi ve ticaretine öncelik verdiğimiz bir dönem olacak" diye konuştu.Dünya, bor pazarında yüzde 62'yi aşan pazar payı ile Türkiye'nin lider konumda olduğunu anlatan Dönmez, "Eti Maden, geçen yıl bor üretim ve satışında büyük başarı gösterip bor cevherlerini katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek, 2 milyon 630 ton rafine bor satışıyla rekor kırmıştı. Bu rekor da ülkemize 1 milyar 30 milyon dolar kazandırmıştı. Bu yıl Eti Maden yüzde 95 kapasiteyle çalışarak 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yapıp, ülkemize 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağladı" dedi.Bandırma'da 2023'ün ilk ayında 1.000 ton kapasiteli bor karbür tesisinin devreye alınacağını belirten Dönmez, şöyle konuştu: "Kütahya Emet'te 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bor karbür tesisine başlıyoruz. Ferrobor tesisimizi ise 2023'ün sonlarına doğru faaliyete alacağız. Ocakta Kırka'daki lityum karbonat tesisi ihalesi olacak. Bandırma'da da temel atacağız."Eskişehir Beylikova'da 694 milyon ton değerinde nadir toprak elementi keşfi yaptıklarını anımsatan Dönmez, "İlk etapta yıllık 1.200 ton cevher işleyecek bir pilot üretim tesisi kuracağız. Şubatta devreye alacağız" dedi. Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer de boru katma değerli ürüne dönüştüreceklerini söyledi.