Borsa % 16.6 düşerken yabancılar alıma geçti

Borsada endeksin, fon krizinin etkisiyle yüzde 16.6 ile son 18 yılın en sert aylık düşüşünü yaşadığı eylül ayında yabancı yatırımcı alıma geçti. Yabancılar eylülde borsada 356.2 milyon dolarla son 5 ayın en yüksek net alımına imza attı. Yabancılar eylülde en fazla net alımı 189.1 mi-
yon dolarla Ereğli, 156.8 milyon dolarla THY ve 104.2 mi-
yon dolarla Koç Holding hisselerinde gerçekleştirdi. Yerli yatırımcı sayısının 105 bin 147 kişi azalarak 6 milyon 659 bine gerilediği eylül ayında, yabancı yatırımcı sayısı ise 128 kişi artarak 33 bin 401'e çıktı.
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Mete Efendioğlu - Editör