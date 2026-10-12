Borsa % 16.6 düşerken yabancılar alıma geçti

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Borsada endeksin, fon krizinin etkisiyle yüzde 16.6 ile son 18 yılın en sert aylık düşüşünü yaşadığı eylül ayında yabancı yatırımcı alıma geçti. Yabancılar eylülde borsada 356.2 milyon dolarla son 5 ayın en yüksek net alımına imza attı. Yabancılar eylülde en fazla net alımı 189.1 mi-yon dolarla Ereğli, 156.8 milyon dolarla THY ve 104.2 mi-yon dolarla Koç Holding hisselerinde gerçekleştirdi. Yerli yatırımcı sayısının 105 bin 147 kişi azalarak 6 milyon 659 bine gerilediği eylül ayında, yabancı yatırımcı sayısı ise 128 kişi artarak 33 bin 401'e çıktı.