Borsa, 8.000 puanı gördü

Seçim sonrasında başladığı yükselişi kesintisiz sürdüren Borsa İstanbul'da endeks dün 8 bin puanı geçerek tarihi zirveyi yeniledi. Tüm iştiraklerini tek çatı altında toplama kararı alan İş Bankası'nın hisseleri dün yüzde 10'a yakın değer kazanırken, Türk Hava Yolları da yüzde 7'ya yakın prim yaptı. BIST-100 Endeksi de yüzde 3.5'luk artışla 8.008 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS), 386,62'ye gerileyerek tekrar 400'ün altına indi. Analistler, ekonomi yönetiminin halihazırda attığı adımların enflasyonla mücadele kapsamında piyasalar tarafından olumlu karşılandığını ifade etti. Seçim sonrası yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisinin arttığını belirten analistler, öngörülebilirliğin artmasıyla söz konusu eğilimin daha da güçlenebileceğine işaret etti.