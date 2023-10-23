Borsa günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 239,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 99,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,74 ve holding endeksi yüzde 2,51 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,56 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin belirsizliklerle yeni haftaya da negatif seyirle başladığını ifade ederek, bu hafta gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Çatışmaların genişleyebileceği endişesi hakim olmaya devam etse de İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine yönelik haberler, varlık fiyatlarındaki oynaklığı sınırlı da olsa azalttı.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, aralık ve ocaktaki toplantılarda da Banka'nın politika faizini değiştirmeyeceğine ilişkin beklentiler güç kazanıyor.

Tahvil faizlerinin yükseliş eğilimi de küresel piyasalarda yatırımcıların karar alma süreçlerini önemli derecede etkilerken, bu durum pay piyasalarında oynaklığın artmasına neden oluyor.

Yatırımcıların yüzde 5 seviyelerine kadar yükselen tahvil getirileri karşısında risk algılarının devreye girdiğini aktaran analistler, bu seviyelerdeki getirilerin, bazı yatırımcıları tahvil alımına yöneltmesi nedeniyle pay piyasalarında satış baskısının arttığını ifade etti.

Analistler, yükselen tahvil faizlerinin, şirketlerin fonlama maliyetlerini de artırdığını ve şirketlerin karlılığını olumsuz etkileyebileceği endişesiyle pay piyasalarındaki düşüş eğiliminde önemli rol oynadığını vurguladı.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 puanın direnç, 7.500 ve 7.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.