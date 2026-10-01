Borsa günü yükselişle tamamladı! Yüzde 2,53 değer kazandı

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son üç işlem gününde yaşanan kayıpların ardından gelen tepki alımlarının genele yayılmasıyla günü pozitif tamamlarken, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin açıklamaları ise yatırımcıların odağında yer aldı.

SPK, tasfiye süreci devam eden fonlar için mutabakat işlemleri tamamlanmış olan tüm katılma payı sahiplerine, tasfiye neticesinde hak kazanacakları nihai tutardan mahsup edilmek üzere ivedilikle bir ara ödeme gerçekleştirileceğini ve her bir yatırımcıya her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere ödenecek ara ödeme tutarının 1 milyon lirayı aşmayacağını bildirdi.