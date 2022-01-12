Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 1,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,73 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,24 spor oldu.