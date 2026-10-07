Borsa için FTSE’den beklenen karar: Türkiye’nin statüsünde değişiklik yok

TÜRKİYE'NİN STATÜSÜ DEĞİŞMEDİ

FTSE Russell, Türkiye'nin "Advanced Emerging market" olarak tanımlanan İleri Gelişen Piyasa statüsünün değişmeden kaldığını açıkladı.

Kurum, eylül 2026 endeks değerlendirmesinde Türkiye için bazı endeks değişikliklerinin ertelenmesinin ardından Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

FTSE Russell, görüşmelerin temelinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan ve fiili dolaşımdaki hisse senedi rakamlarına dayanak oluşturan verilerin daha ayrıntılı bir düzeyde sunulmasının fizibilitesinin değerlendirilmesinin bulunduğunu belirtti.