Borsa İstanbul, Barikat ile sözleşmesini erken sonlandırdı

Borsa İstanbul Grubu, bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ ile arasındaki sözleşme ilişkisine ilişkin açıklama yaptı. Grup, şirketin ortaklık yapısındaki değişikliğin öğrenilmesinin ardından fesih sürecinin başlatıldığını ve sözleşmenin süresinden önce sonlandırıldığını duyurdu.

SÖZLEŞME 2017'DE BAŞLAMIŞTI

Borsa İstanbul Grubundan yapılan açıklamada, Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ ile sözleşme ilişkisinin 2017 yılında başladığı belirtildi. Şirketin ortaklık yapısının değiştiğinin öğrenilmesi üzerine kurum içi fesih süreçlerinin işletildiği ve sözleşmenin erken sonlandırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, sözleşmenin kapsamına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Adı geçen şirket ile yapılan sözleşme ürün tedarikine yönelik olup alınan ürünler uluslararası kabul görmüş firmaların ürünleridir. Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ tarafından kurumlarımızın herhangi bir bilgisine ya da sistemine ulaşılması hiçbir şekilde söz konusu değildir."

BORSA İSTANBUL: BİLGİ VE SİSTEMLERİMİZE ERİŞİM YOK

Borsa İstanbul Grubu, açıklamasında Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ'nin kurumların herhangi bir bilgisine veya sistemine erişmediğini vurguladı. Sözleşmenin ürün tedarikine yönelik olduğu ve alınan ürünlerin uluslararası kabul görmüş firmalara ait olduğu ifade edildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör