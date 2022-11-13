Borsa İstanbul en yakın rakibine 3 kat fark attı

Türkiye ekonomisi, küresel resesyon endişelerine karşılık 12 çeyrek art arda büyüyerek pozitif ayrışmasını sürdürürken, Borsa İstanbul'da da endeks 1999'dan bu yana en büyük yıllık yükselişe imza atıyor. Yabancıların satışlarına rağmen, kur korumalı mevduatın dövizdeki oynaklığı azaltmasıyla birlikte dolardan umudunu kesen ve enflasyondan korunmak isteyen yerli yatırımcıların ilgisi getiride Borsa İstanbul'u dünyanın zirvesine taşıdı. Cuma günü 4.552 puanla tarihi zirve yenileyen endeks dolar bazında 240 sent ile Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. BIST 100 Endeksi'nin dolar bazlı zirvesi 510 sent seviyesinde bulunuyor.Yerli yatırımcı ilgisi, 9 aylık bilançolardaki güçlü kârlılık, uluslararası piyasalara göre dolar bazında hala ucuz olunması ve şirketlerin geri alımları, Borsa İstanbul'u getiride dünyanın zirvesine taşıdı. Uluslararası Borsalar Birliği verilerine göre Borsa İstanbul son 1 yılda yüzde 174.1 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Borsa İstanbul, bu sıralamada yüzde 56.7 ile ikinci sırada yer alan Arjantin'e de 3 kata yakın fark attı. Borsa İstanbul yıl başından bu yana yüzde 139.85 ile yine ilk sırada yer alırken, burada da ikinci sırada yer alan Arjantin'in getirisi yüzde 80'de kaldı. Borsa İstanbul son 6 ayda yüzde 81.57, son 3 ayda yüzde 55.3, son 1 ayda ise yüzde 24.75 ile yine dünyanın zirvesine yerleşti. Borsa İstanbul, yıl içerisinde gördüğü en düşük seviyesine göre de yüzde 140 ile en fazla toparlanan borsa oldu.Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre ekim ayında borsadaki yerli yatırımcı sayısı rekor seviyeye ulaştı. MKK verilerine göre eylülde 2 milyon 653 bin olan yerli yatırımcı sayısı, ekimde 165 bin kişi artarak 2 milyon 818 bin ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Tek bir halka arzın dahi yapılmadığı ekim ayında yerli yatırımcı sayısında yaşanan bu artış, vatandaşın mevduat ve dövizden çıkarak hisse senedi piyasasını tercih etmeye başladığının göstergesi oldu. Yerli yatırımcının hisse senedi portföyü ise 1 trilyon 35 milyar liradan 1 trilyon 337 milyar liraya yükselerek tarihi zirveye ulaştı. MKK verilerine göre 2 milyon 818 bine ulaşan yerli yatırımcının 2 milyon 809 binini bireysel yatırımcılar oluşturdu. Bu yatırımcı grubunun portföyünün büyüklüğü 702.5 milyar lira olarak gerçekleşti. 7 bin 487 adet tüzel kişiliğin portföyü ise 451.5 milyar lira oldu.Borsada yerli yatırımcı sayısı, 2020'nin şubat ayında 1 milyon 279 bin seviyesinde bulunuyordu. Pandemiyle birlikte yerli yatırımcının ilgi odağı haline gelen borsa, halka arzların da katılımı artırmasıyla yatırımcıların radarına girdi. Pandemiden bu yana yerli yatırımcı sayısı yüzde 120 arttı. Bu dönemde yerlilerin hisse senedi portföyünün büyüklüğü ise 188.7 milyar liradan 1 trilyon 337 milyar liraya ulaştı. MKK verilerine göre borsadaki yabancı yatırımcı sayısı da ekimde arttı. Eylülde 14 bin 193 olan yabancı yatırımcı sayısı, ekimde 14 bin 654'e çıkarken, yabancının hisse senedi portföyünün tutarı da 474.5 milyar liradan 568.6 milyar liraya ulaştı.Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası'nda yaşanan teminat sıkıntısının etkisiyle ağustos ortasından bu yana frene basılan halka arzlar tekrar start aldı. Enerji sektöründe faaliyet gösteren Alfa Solar'ın halka arzı 9-10 ve 11 Kasım tarihlerinde yapılırken, bu hafta iki şirket daha halka açılacak. Alfa Solar, sermaye artırımı ve hisse satışıyla 9.2 milyon adet hisseyi halka arz etti. Böylece arz büyüklüğü 538 milyon lira oldu.SALGIN döneminin ardından hızla değişen yatırım anlayışı birçok kişinin hisse senedi piyasalarına yönelmesini beraberinde getirirken, borsayla tanışan genç sayısı da 170 bine dayandı. Ekim ayı itibarıyla hisse senedi piyasalarındaki 15-24 yaş grubu toplam kişi sayısı 169 bin 952'ye çıktı. Söz konusu rakam geçen yılın aynı ayında 141 bin 459 kişi iken, bu da bir yıllık süreçte borsayla tanışan genç yatırımcı sayısında yüzde 20.1'lik artışa işaret etti. Bu dönemde, hisse senedi piyasalarında işlem yapan 15-24 yaş grubu kişilerin portföy değeri de 2 milyar 861 milyon liradan 8 milyar 786 milyon liraya ulaştı. Böylece son bir yılda hisse senedine yatırım yapan gençlerin portföy büyüklüğü 3 katını aşmış oldu.Ebeveynlerin, çocuğunun geleceği adına hisse senedi piyasalarında açtığı hesap sayısındaki artış da devam ediyor. Ekim itibarıyla hisse senedi piyasalarında 0-14 yaş grubuna ait 5 bin 583 hesap bulunuyor. Söz konusu hesap sayısı geçen yılın ekim ayına göre yüzde 47.9 artış kaydederken, yıllık bazda en fazla artışın bu yaş grubunda yaşanması dikkati çekti. Ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre 0-14 yaş grubu kişilerin hisse senedi piyasalarındaki toplam portföy büyüklüğü de 662 milyon 152 bin lira ile neredeyse 3 katına çıktı. Hisse senedi piyasalarındaki yatırımcılar arasında en fazla kişinin 814 bin 224 ile 35-44 yaş grubunda yer aldığı görüldü. Bu kişilerin ekim itibarıyla portföy değeri büyüklüğü ise 165 milyar 642 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.