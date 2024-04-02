Borsa İstanbul kendi liginin en ucuz piyasası

Borsa İstanbul, yerel seçimlerin yapıldığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 22.39'luk yükselişle Arjantin Borsası'ndan sonra dünyanın en fazla yükselen piyasası olurken, dünya devlerini geride bıraktı. Yerel seçimlerin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ekonomi yönetiminin tüm aktörlerinin, 4 yıllık seçimsiz döneme dikkat çekerek programın kararlılıkla sürdürüleceği mesajını vermesi, martın ikinci yarısında hızlanan yabancı girişi ve gelişmekte olan piyasalara göre yüzde 70'e yakın olan iskonto oranı Borsa İstanbul'u önümüzdeki dönemde tekrar ilgi odağı haline getirecek.Borsa İstanbul, gelişmekte olan benzer piyasalara göre yüzde 68 oranında bir iskontoya sahip bulunuyor. Tarihsel 12 ay ileri fiyat/kazanç oranına göre gelişmekte olan ülkeler 12.1 çarpanla, dünya piyasaları 17.9 çarpanla işlem görürken, bu oran Borsa İstanbul'da 3.8 seviyesinde bulunuyor. Hindistan 22.5, Tayland 16.3, Endonezya 13.9, Peru 13.4, Meksika 13.0, Filipinler 12.0, Güney Afrika 10.0, Brezilya 7.6, Kolombiya 6.2 fiyat/ kazanç oranına sahip bulunuyor. Borsa İstanbul'un kendi fiyat/kazanç oranında kendi ligindeki ülke seviyelerine gelebilmesi için endeksin 15 bin puan seviyelerine gelmesi gerekiyor.Yılın ilk çeyreğinde Arjantin borsası yüzde 30.5 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası olurken, borsa İstanbul yüzde 22.39 ile ikinci sırada yer aldı. Yılbaşından bu yana ABD'de New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 9.11, S&P 500 endeksi yüzde 10.16 ve Dow Jones yüzde 5.62 değer kazanırken, Avrupa tarafında Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 10.39, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 8.78, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 14.49 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2.84 artış kaydetti. Bu dönemde Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 20.63, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1.95, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2.23 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3.44 artarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2.97 değer kaybetti.Borsa İstanbul'da yılın ilk çeyreğinde tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 67.54 ile bilişim oldu. Ana endekslere bakıldığında ise yüzde 45.31 artışla teknoloji endeksi dikkati çekti. Bu süreçte, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 89'u yükselirken, 11'i değer kaybetti. Yılın ilk çeyreğinde en fazla yükseliş kaydeden hisseler arasında yüzde 89.34'le Mia Teknoloji, yüzde 80.47'yle Vestel ve yüzde 71.78 ile Bera Holding ilk üç sırada yer aldı. Qua Granite yüzde 29.62, Hektaş yüzde 16.17 ve Kayseri Şeker Fabrikası yüzde 11.83 gerileyerek yatırımcısını üzen hisseler oldu.Şubat ayında tekrar hızlanan halka arzlarla birlikte borsaya yatırımcı girişi de başladı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 9 Şubat'ta 7 milyon 200 bine gerileyen yatırımcı sayısı, mart sonunda 8 milyon 225 bine çıktı. Yatırımcı sayısında 13 Aralık 2023'te 8.6 milyon ile tarihi zirve görülmüştü. Yatırımcı sayısında mart sonu itibarıyla son 1 yılda yaşanan artış 3 milyon 991 bin, son 2 yılda yaşanan artış ise 5 milyon 835 bin oldu.Seçimlerin ardından programa yönelik verilen kararlılık mesajlarının etkisiyle Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) haftanın ilk işlem gününde 300 baz puana gerileyerek mart başından bu yana en düşük seviyeye indi. Öte yandan Merkez Bankası'nın geçen hafta açıkladığı verilere göre de yabancı yatırımcılar 15-22 Mart haftasında hisse senedi piyasasında 428.8 milyon dolarla aralık ayının ilk haftasından bu yana en yüksek net alımı gerçekleştirdi. Aynı zamanda yabancıların borsadaki 5 haftalık satış süreci de sona erdi.Borsa İstanbul'da şubat ayıyla birlikte halka arzlarda da gaza basıldı. 2021'de 52 şirket 21.6 milyar lira, 2022'de 40 şirket 13.9 milyar TL ve 2023'te 54 şirket 79.3 milyar liralık halka arz yaparken, bu yılın ilk çeyreğinde 9 şirket 18 milyar 392 milyon liralık halka arza imza attı. Bu halka arzlara gelen talebin büyüklüğü ise 83.3 milyar liraya ulaşırken, toplam 26 milyon 969 bin kişiye hisse satışı gerçekleştirildi. Son olarak IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı tamamlandı, IC Enterra'nın sermayesinin yüzde 20'sini oluşturan hisselerin halka arzında toplam 369 milyon 565 bin hisse 10 liradan satıldı. Halka arz büyüklüğü 3 milyar 695 milyon TL oldu. Halka arza satılan hisselerin 4.11 katı büyüklüğünde 15.2 milyar liralık talep geldi. Hisse satılan yatırımcı sayısı 3 milyon 586 bin 531 oldu. Bireysel yatırımcılar 1.41 kat, kurumsal yatırımcılar ise 12.21 kat talep gösterdi. Hisselerin yüzde 75'i bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i kurumsal yatırımcılara satıldı.