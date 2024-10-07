Borsa İstanbul ve IFC ’Yeşil Tahvil Eğitimi’ düzenliyor

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, eğitim, Dünya Bankasının özel sektör çalışmalarını yürüten kuruluşu IFC tarafından, gelişmekte olan ülkelerde yeşil tahvil ihracına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla düzenleniyor.

Bu yılki kurumsal toplantı, 6-10 Ekim tarihlerinde ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilecek.

8-9 Ekim'deki oturumları, Borsa İstanbul kampüsünde düzenlenecek eğitime, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 13 farklı ülkeden ve 25 finans kuruluşundan 44 karar verici katılacak.

Büyük bir çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerin banka yetkililerinden oluşan katılımcılara, yeşil tahvil ihracına ilişkin kapsamlı eğitim ve takım çalışmaları sonucunda sertifikaları verilecek.

Eğitim, IFC'nin Yeşil Tahvil Teknik Destek Programı (GB-TAP) kapsamında düzenleniyor. GB-TAP, gelişmekte olan ülkelerde yeşil tahvil piyasasını geliştirmeyi hedefliyor, finans kurumlarına yeşil tahvil ihraçları konusunda teknik yardım sağlıyor, bir dizi faaliyet ve girişim aracılığıyla da küresel düzeyde kamu yararına yönelik çalışmalar yapıyor.