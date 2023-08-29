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Giriş Tarihi: 30.8.2023

Borsa İstanbul’da gong Kuzugrup GYO için çaldı

Borsa İstanbul’da gong Kuzugrup GYO için çaldı
KUZUGRUP GYO'nun gong töreni, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'un katılımıyla gerçekleşti. Şirketin halka arzdan elde ettiği gelirle yeni yatırımlarını gerçekleştirerek dağıtım alanını daha da genişleteceğini belirten Ergun, "Şirket borsada işlem görmeye başlayarak, başarılarını yeni ortaklarıyla paylaşacak, halka arzdan elde ettiği güçle büyümeye devam edecektir" dedi. Korkmaz Ergun, Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayan Kuzugrup GYO'nun toplam 1 milyar TL'nin üzerinde halka arz büyüklüğüne ve 2 milyonu aşan yatırımcıya ulaşan başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini söyledi. Kuzugrup GYO Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu ise, "Halka arzımızı başarıyla sonuçlandırdığımız ve yatırımcılardan büyük ilgi gördüğümüz için oldukça gururluyuz" diye konuştu.
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Borsa İstanbul’da gong Kuzugrup GYO için çaldı
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