Borsa İstanbul’da ’Trump’ rallisi: Güne yüzde 3,27 yükselişle başladı

Borsa İstanbul yeni güne hızlı bir yükselişle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 303,61 puan ve yüzde 3,27 artışla 9.579,11 puana çıktı.

BANKACILIK ENDEKSİ ÖNCÜLÜK ETTİ

Bankacılık endeksi yüzde 4,25, holding endeksi yüzde 2,57 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kaybederek 9.275,50 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından, artan risk iştahıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

HABER AKIŞI ETKİLİ OLDU

Analistler, tarifelere yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini vurguladı. Bugün yurt içinde sanayi üretimi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ortalama saatlik kazançlar ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.500 ve 9.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ABD ENDEKSLERİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Öte yandan Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından, artan risk iştahıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Trump'ın karşılıklılık esaslı tarifeleri ertelediğini açılamasının ardından New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 9,52, Nasdaq endeksi yüzde 12,16 ve Dow Jones endeksi yüzde 7,87 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Dow Jones endeksi, Mart 2020'den bu yana en büyük oranda artış gösterirken, S&P 500 endeksi 2008'den bu yana en büyük günlük kazancını elde etti. Nasdaq endeksi de Ocak 2001'den bu yana en büyük günlük artışını ve tarihindeki ikinci en yüksek kazancını kaydetti.

"Muhteşem yedili" olarak adlandırılan şirketlerin hisseleri de Trump'ın açıklamasıyla yükselişe geçti. Amazon'un hisseleri yüzde 11,98, Meta'nın hisseleri yüzde 14,76, Nvidia'nın hisseleri yüzde 18,72, Alphabet'in hisseleri yüzde 9,88, Microsoft'un hisseleri yüzde 10,13, Apple'ın hisseleri yüzde 15,33 ve Tesla'nın hisseleri yüzde 22,69 değer kazandı.

Söz konusu gelişmeler sonrasında tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda ise yüzde 4,28 seviyesine geriledi. Dolar endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 102,7 seviyesinde dengelendi.

AVRUPA BORSALARINDA POZİTİF SEYİR

Avrupa borsalarında dün ticaret savaşlarının şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izlenirken, Avrupa piyasaları kapandıktan sonra gelen Trump'ın karşılıklılık esaslı tarifelere ilişkin erteleme kararı sonrasında bölgedeki yetkililerin açıklamaları yakından takip ediliyor.

Avrupa tarafından karşılıklılık esaslı tarifelere karşı henüz bir misilleme adımı atılmamış olmasına karşın, dün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı yüzde 25 tarife nedeniyle ilk karşı önlemleri haftaya uygulamaya başlama kararı aldı.

Komisyondan yapılan açıklamada, tedbirin, ABD'nin AB'den çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi koyma kararına yanıt olarak alındığı ifade edilirken, ABD gümrük vergilerinin haksız ve zararlı olduğu, her iki tarafa ve küresel ekonomiye zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin ABD ile dengeli ve karşılıklı olarak faydalı bir müzakere süreci ile sonuç almayı tercih ettiğine işaret edilirken, karşı önlemlerin 15 Nisan'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.