Borsa İstanbul’dan rekor! Tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 4,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5.79 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile orman, kağıt, basım oldu. BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.984,03 puana, kapanış rekorunu da 1.981,04 puana taşıdı.